謝典霖曝家族不挺謝衣鳯　挺柯P戰彰化縣長

彰化縣議長謝典霖（右）受訪。（照：黃暐瀚臉書） 中評社台北3月9日電／中國國民黨彰化縣長人選未定，即便“立委”謝衣鳯態度堅定，一再重申爭取提名參選到底。不過，謝衣鳯的弟弟、彰化議長謝典霖昨晚受訪時表示，不僅他們的爸媽反對謝衣鳯參選縣長，連伯父也反對。在家族都不贊成下，謝典霖說，如果謝衣鳯執意參選，他連縣議員都不會選，且作為她在彰化最大的三個樁腳（父母與他）將會直接“躺平”不支持。他認為在藍白合的前提下，柯文哲或黃國昌是非常適合空降參選彰化縣長的人選。



針對謝典霖的說法，謝衣鳯表示，她沒有看到節目內容，暫不予以回應。



《下班瀚你聊》主持人黃暐瀚8日在臉書指出，近日他錄影專訪謝典霖“為什麼不支持姊姊選縣長？”謝典霖回應，彰化謝家有一個“立委”跟議長就很好了，不要去蹚渾水選什麼縣長，包括他跟爸爸媽媽都不支持謝衣鳯選縣長，沒有家人支持，謝衣鳯怎麼選得贏？因此勸姊姊不要繼續選下去。



謝典霖表示，謝衣鳯最大的三個樁腳稱之為“一鳯三本柱”，強調這是謝衣鳯所依賴的親情、經濟資源以及地方勢力的源頭，並稱如果謝衣鳯在沒有家族共識的情況下，硬要參選彰化縣長，基於社會觀感，不可能姊弟同時包攬縣長與議長的大位，“一定會倒一個”，最後他連議員都不會選，這三個謝衣鳯最大的樁腳將會直接“躺平”、不支持，甚至“拔樁”消失，姊姊“天真、不切實際”。



謝典霖重申其家族不願參選縣長的最大原因，是感受到賴清德上台後的司法肅殺與政治追殺氣氛，因為打壓往往不會直接針對候選人本人，而是“從她的樁腳抄”。謝衣鳯若選縣長選到底，首當其衝的就是作為最大樁腳的父母與他自己。彰化謝家有“立委”跟議長就很好了，不要去蹚渾水選什麼縣長。



他表明自己不願意為了謝衣鳯個人的選舉，讓家人承擔被政治追殺的風險，也不想把謝衣鳯的選舉當成自己的責任。他說，謝衣鳯的政治資源完全仰賴家族，今天他們姊弟能夠擁有高支持度與資源，都是因為有父母與長輩團隊的經營，若沒有家族的支持，他們就只是一般的“路人”。



謝典霖認了與謝衣鳯關係不好，並稱是因為教育小孩的意見相左。今年過年時他問姊姊，若真想選縣長，以後會不會像“媽媽一樣挺我”，沒想到謝衣鳳說不會，因為當政治人物要公正，讓他對姊姊失望，決定不挺姊姊選縣長。此外，其父親謝新隆也已經向國民黨中央高層（如副秘書長李哲華）表態，謝家不會參選縣長。



謝典霖說，2026年的選舉是藍白磨合的絕佳契機，只要合作成功，不一定非得要謝家人出馬，王惠美縣長也可以出面整合。為打破彰化縣長“一屆民進黨、兩屆國民黨”的歷史魔咒，他認為在藍白合的前提下，柯文哲或黃國昌是非常適合空降參選彰化縣長的人選。他曾請蔡壁如幫忙牽線，希望與柯文哲、黃國昌見面，尋求議員層級的藍白合作。