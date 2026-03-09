油價飆破百美元　桃園加油站門可羅雀

台灣中油從9日起汽、柴油各調漲新台幣1.5元及1.1元。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月9日電（記者 盧誠輝）美國和以色列聯手突襲伊朗，讓中東再陷入戰火，全球重要石油運輸通道霍爾木兹海峽至今仍關閉，導致石油大漲，每桶油價已飆破100美元，創下近3年多來的新高紀錄。台灣中油在7日晚間提早宣布從9日起汽、柴油各調漲新台幣1.5元及1.1元，讓全台加油站再現排隊車潮，但今早漲價後首日，加油站已門可羅雀，生意相當冷清。



霍爾木兹海峽封關閉後，中東主要產油國油價無法運出，導致全球油價大漲，原油期貨價格飆升突破每桶100美元，創下自2022年7月3年多來紀錄。台灣中油也罕見在7日晚間就提早一天宣布，9日汽、柴油各調漲1.5元及1.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.1元。



今油價上漲首日，各地加油站門可羅雀，生意相當冷清。加油站員工告訴中評社，台灣中油從7日晚間宣布將調漲油價後，加油站就開始陸續湧現車潮，其中又以8日車潮最多，排隊排到大馬路去，甚至還要出動加油站員工站在加油站外疏導交通。



家住新竹的陳小姐告訴中評社，她平常都加95無鉛汽油，印象中每公升油價已經很久沒有超過30元了，若以汽車加一次油平均要超過40公升來計算，每加一次油至少就要多花60元到70元，以她平均每週加2次油來說，每個月就得多花約300元加油，這對斤斤計較的家庭主婦來說，當然相當有感。