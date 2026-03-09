卓榮泰包機看球　侯漢廷：假體育名偷雞摸狗

新黨台北市議員侯漢廷。(中評社 資料照) 中評社台北3月9日電／“行政院長”卓榮泰7日快閃來回東京看世界棒球經典賽，傳出是由華航專派包機執行任務，從松指部起飛，遭質疑公器私用，卓榮泰則稱，此行自費且私人的活動，沒有其他任何目的。對此，新黨籍台北市議員侯漢廷8日在政論節目提出3點層面“打臉”，批評此為假體育、外交之名，幹一些偷雞摸狗的事。



侯漢廷8日在政論節目《週末大爆卦》表示，卓榮泰稱自費去東京巨蛋看球一事，可以從3個層次來進行分析。首先，卓榮泰具備“行政院長”身分，該不該飛去東京看球？無論是否有公務行程，或是否他自己出錢，身為“行政院長”的身分，在當前情勢，到底該不該去看？



侯漢廷說，對比日本首相高市早苗，她自己取消經典賽開球行程，因為她覺得現在伊朗局勢不穩定，全球格局進入新秩序，國際秩序恐崩解，她選擇以國家大事為主。用高市早苗的標準要求卓榮泰，這不算過分吧？所以卓榮泰不應該到東京看球賽，這代表卓榮泰不是一個很認真在治理的首長。



侯漢廷接著提到，若是不用高市早苗那麼嚴格的標準來看，那就進入到第二層一般標準，就是“錢到底是誰出的？”這也是大家討論最多的，究竟是自費還是用人民納稅錢？針對卓榮泰稱自費，侯漢廷不以為然說，“這個問題才大咧！自費項目涵蓋到哪些？門票？包機？”



侯漢廷指出，若是卓榮泰自己一人包機，一趟好歹也要個新台幣5百萬，來回就1千萬，卓榮泰有本事付1千萬嗎？其他還有隨扈的加班費呢？松指部、松山機場要特別為卓排一個專機，這難道沒有時間跟人力的成本資源嗎？這些人的加班費又是誰出呢？駐日代表必須出來接待，這錢又誰出呢？



侯漢廷說，不是付了一張機票，就叫自費，為了促成這趟行程所耗費的時間、精力、能源，這些錢不都是納稅人的錢。他批評，自費的說法是避重就輕，卓榮泰很顯然用“行政院長”的規格包裝、偷渡了私人行程，所謂的私人行程，是你要跟大家一起排隊搭飛機，在機場行李轉盤等行李，那才叫私人行程。



侯漢廷接著談到第三層，就是所謂的外交層面。他表示，綠營稱這是外交突破，請問以“行政院長”身分過去就是一種外交突破，那到底談了什麼實際的外交成果？台灣有與日本簽訂協議嗎？都沒有啊，外交突破個鬼啊！



侯漢廷指出，台灣陷入兩種狀況，假棒球之名。稱一切為了體育好、棒球好，私底下幹一些偷雞摸狗的事；另一個是以拚外交為由，搞一些齷齪骯髒卑鄙下流的事情，最有名的就是“國安”私菸案。