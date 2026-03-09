卓榮泰稱赴日看球自費　藍要求出示包機單據

國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月9日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰7日傳出搭乘包機赴日，觀看世界棒球經典賽(WBC)，卓稱是休假自費私人行程，引發討論與批評。中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥今天表示，卓榮泰既然說是私人自費行程，那就請提出付費單據，初估私人包機一小時約新台幣120萬元的行情，卓此行包機單據至少480萬元，請卓提出單據。



林沛祥說，並不反對政府官員為中華隊加油，但民主社會最基本的原則，就是公私分明、資訊透明。如果真的是私人自費，就請把帳單公開；如果涉及公務資源，就請把法源說清楚。



卓榮泰8日上午受訪表示，7日雖然是私人行程，但台灣的狀況還是透過“行政院”內部，包括副院長鄭麗君及各位“部會”首長，完全瞭解、掌握到目前情勢的發展；他強調，8日是假日、休息日，此行是自費且私人的活動，唯一的安排就是跟民眾一起為Team Taiwan加油，沒有其他任何目的。



林沛祥今天在“立法院”受訪時對此表示，根據媒體掌握的資訊，卓榮泰此行搭乘的是華航專派包機，機號B-18122，A321neo客機，前一晚就從桃園飛至松山機場待命，翌日清晨6時30分由空軍松指部專機停機坪出發。



林沛祥說，要問的是，“空軍松指部”是私人停機坪嗎？以CI-1888特別班機編號起飛，是私人班機的作業模式嗎？隨行還有駐日代表、“運動部長”等公務人員，這是私人行程的規格嗎？



林沛祥質疑，究竟誰買的票、誰出的錢、誰調的機？卓榮泰之前開口閉口說政府沒錢、付不起水電費、預算被“立法院”刪光光。現在一架華航包機從松指部飛東京，卓說是私人付費，那就請立即公開相關收據與費用支付明細，證明此行未動用一分公帑。



若費用由公務預算支應，林沛祥說，請說明法源依據；若真為私人自費，一張機票錢也請清清楚楚攤在陽光下，我們不是不讓卓榮泰看球，全民只是要知道，這張票，是誰的錢買的？



而若此次“假日私人包機看球”成為慣例，林沛祥強調，國民黨團要嚴正詢問“行政院”，日後是否所有政要只要以“私人行程”為由，均可動用軍民兩用停機坪、調度“國籍”航空公司專機出境？還是這是卓榮泰的“特別待遇”，其他“閣員”請自行買高鐵、搭經濟艙？標準在哪裡？規範在哪裡？



林沛祥也說，現在因為中東戰事，還有許多僑民在該地區，如果包機這麼容易，能否請卓榮泰趕快包兩台飛機，過去將僑民接回來台灣呢？