伊朗選出新領袖　介文汲：特朗普兩周內會抉擇

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北3月9日電／美國與以色列對伊朗發動的“史詩怒火行動”已經超過一星期，但伊朗政權仍延續，選出新領導人。據《CNN》引述多名知情人士報導，特朗普幕僚與顧問擔憂戰爭拖太久，私下敦促特朗普盡快宣布行動落幕。對此，台前駐紐西蘭代表介文汲8日在政論節目預測，未來一、二周內，特朗普就會做抉擇。



介文汲8日在政論節目《新聞大白話》表示，特朗普啟動攻擊伊朗看起來沒有做周全準備，可能是見獵心喜，收到情報覺得掌握了伊朗高層的重要集會，可以一鍋端，於是立刻從談判軌道轉到戰爭軌道。



介文汲分析，美國認為端了伊朗高層後，伊朗政府就癱瘓，內部發生爭權奪利情形；二是伊朗的人民會揭竿而起，特朗普認為伊朗人民對教士政權忍無可忍，去年12月伊朗國內發生多起抗議活動。這兩個研判可能是特朗普臨時從談判軌道轉到戰爭軌道最主要的動機。



介文汲指出，特朗普的決策有時是個人式，非常投機，評估並不完備。美以伊戰爭到目前為止，特朗普預期的兩件事都沒發生，第一伊朗的政權沒有亂掉，仍按照“憲法”選出新的領導人、第二伊朗人民也沒有因為前最高領袖哈米尼逝世，拿起武器推翻政權。



介文汲表示，特朗普預期的兩件事沒有發生，後果就是這場戰爭就得要繼續下去，這應該是超過美以的預期，尤其伊朗的導彈對美國在波斯灣基地已造成相當大實質傷害，這場戰爭所有的失誤都在美國這邊。



介文汲認為，特朗普面臨重要抉擇，是繼續打下去，還是宣告勝利就偃旗息鼓，避免戰爭對特朗普政權、對美國及以色列人民造成更大傷害。他預估，未來一、二周內，特朗普就會做抉擇，若不做抉擇，這場戰爭會拖累美國11月的期中選舉。