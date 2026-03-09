不支持陸配參政？黃國昌：制度不應變來變去

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀資格議題延燒，前台灣民眾黨主席柯文哲日前透露，逾半民意認同陸配拿到身分證，也不應當“立委”，但柯仍力挺。民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日表示，陸配參政權在賴清德執政後，成為民進黨對在野黨攻擊的武器，他已多次表達擔憂，制度不應隨政治需求變來變去。



柯文哲日前南下高雄參加座談會，透露民眾黨針對陸配拿到身分證後，是否應該擔任“立委”的民調中，超過5成民眾認同陸配不應擔任“立委”，認為陸配可以擔任“立委”的衹有3成。柯文哲說，他知道李貞秀讓民眾黨扣分，但陸配有對不起台灣人嗎？有本事賴清德出來明白講，陸配即使拿到身分證也沒有參政權，明白地講歧視陸配，那他就換掉李貞秀。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀”記者會，黃國昌、前台北市教育局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶、民眾黨籍新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢出席。



黃國昌表示，這份民調是民眾黨政策會所做的，結果應由政策會或民眾黨團向社會報告，而黨中央也在整理完整報告，屆時或再向媒體說明細節。



黃國昌話鋒一轉地說，不過，關於陸配參政權一事，從過去運作都非常穩定，即便是蔡英文執政時期也從未發生過任何問題，為何相同的法律、制度運作到賴清德卻出現翻天覆地的差別，同時也成為政治上對在野黨攻擊的武器？



黃國昌認為，對於陸配參政權議題，變成政治上撕裂社會、政治攻擊的武器，民眾黨已多次表達擔憂，還是希望所有是在制度上運作，該怎麼解釋就怎麼解釋，不要隨著政治上的需求變來變去，反而去掩蓋了其他更重要、急待處理的問題。