盧秀燕宣布訪美三任務　強調與黨方向一致

台中市長盧秀燕召開訪美行前記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月9日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天正式舉行記者會宣布，將於11日率團出訪美國，此趟有三大任務，包括深化城市的交流、關懷在美僑胞、增進台美情誼。她並透露，與美方交流內容，將涵蓋能源穩定、區域安全、全球貿易等議題。對於外界關注她此次訪美與國民黨中央存在路線分歧，盧秀燕強調，她出訪有充分與各方交換意見，增進“中華民國”的權益，她與黨的方向一致。



盧秀燕9日上午率副市長鄭照新、交通局長葉昭甫、衛生局長曾梓展、新聞局長欒治誼、秘書處長謝佳蓁、研考會主委林鼎超一同召開訪美行前記者會，向外界說明訪美規劃。她表示，這次出訪預計3月11日出發、3月21日返台，為期11天，時間有限，所以她會儘量把握時間拜訪更多地方，這次以美東為主，會經過美國5個州、9個行政區，主要城市包括：華盛頓DC、波士頓、紐約等。



盧秀燕說，這次出訪有三大重要的任務，第一個任務就是深化城市的交流。美國是台中市姐妹城市與友好城市最多的國家，因此希望在此行當中能夠拜訪台中市的一些友好城市；第二個任務就是關心僑胞，美國是台灣僑民最多的國家，尤其有很多台中人長期旅居美國，所以希望此行為僑胞帶來故鄉的問候，同時也尋求的合作機會，預計與北美洲台商總會簽訂MOU。



盧秀燕指出，第三個重要的任務就是鞏固台美情誼，這次多數的行程感謝由美方的邀請，相信美方想要瞭解台灣的議題，對台美雙方都至關重要，她一定會把握機會，為台灣發聲、爭取權益，討論內容包括能源穩定、區域安全、全球貿易等，這些議題對於台美雙方都非常的重要，將向美方進行誠懇而真實的意見交流。



盧秀燕強調，台美長期以來都是重要堅定的民主夥伴，希望透過此行增進彼此的瞭解、互信、合作，鞏固台美情誼。



針對民進黨批評盧秀燕訪美“師出無名”，盧秀燕說，她身為台中市長，城市外交本來就是重要的市政工作，同時她也是“中華民國”的“國民”，只要有機會，人人都應該“為國發聲”，為“中華民國”爭取權益。



對於是否向美方提出軍購案意見，盧秀燕表示，區域安全相關事項是原先就設定的交流議題。至於是否有與國民黨主席席鄭麗文交換意見，是否與黨存在路線分歧，她強調，此行很重要，因此各方都有收集意見，國民黨是一個民主政黨，大家意見可以多元，也可以溝通，最重要是，對於追求“中華民國”的權益我們的方向是一致的。