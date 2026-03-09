藍綠“國防”委員會對撞？林沛祥：協調為主

國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月9日電（記者 張嘉文）“立法院”11日將舉行八大常設委員會召委選舉，其中涉及台美關稅及“國防”特別條例審查的“外交及國防委員會”被朝野視為重點戰場，各自都將重兵佈署，未來可能出現國民黨“立法院長”韓國瑜親自出席委員會投票的情形。對此，國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥今天說，未來還是會先以協調為主，不會每次都火星撞地球（指朝野對撞）。



目前據民進黨、國民黨提交的“外交及國防委員會”成員名單，將形成民進黨七席、國民黨七席、民眾黨一席的局面。由於本會期該委員會將有包括藍白及官方版本的軍購特別條例審查，被視為是重中之重，如果屆時朝野投票表決人數相當，可能會出現被列名在該委員會的韓國瑜要出席投票的狀況。



林沛祥今天在“立法院”受訪時對此強調，在一般民主政治運作中，協調本來就是相當重要的一環，第11屆“立法院”確實呈現較為特殊的政治局面，因此外界可能會看到較多衝突場面。



但他強調，仍期待朝野之間仍保有協調與溝通的空間，目前對於各項議題的討論都不預設立場，國民黨團會針對不同議題逐一審慎評估，希望在衝突之外尋求理性協商的可能。



談到對於特別軍購預算的立場，林沛祥說，國民黨團對於已三讀通過的法案卻未編列相關預算，形同未依法律執行，這樣的作法在程序上並不合理，黨團一直堅持，政府在依法行政的原則下，應依據通過的法案編列預算並落實執行。



林沛祥表示，政府一方面強調要提升防務實力，另一方面卻未積極改善軍人的待遇，這樣的作法令人難以理解。譬如美國軍人的月薪約在6000至8000美元之間，相較之下，台灣軍人的薪資仍有明顯差距。



林沛祥認為，執政黨多次提及2027年可能面臨兩岸衝突的情況，但台灣目前的志願役留營率與招募人數仍面臨不足問題，在這安全情勢嚴峻的環境下，更應透過改善待遇與制度來強化“國防”人力，政府若連相關預算都不願編列，不論在法律層面或道理上都難以令人信服。