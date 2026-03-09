卓稱赴日看球自費　黃國昌：錢從哪來？

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）針對“行政院長”卓榮泰稱，日前包機赴日看球賽是“休假且自費的私人行程”引發輿論質疑。台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日接連提出6問，包括純粹自費可以從松指部出發？包機到底花了多少錢？錢從什麼地方來？他建議“行政院”要負責任釋疑，不要遮遮掩掩，否則只會引發人民反感。



“行政院長”卓榮泰日前包機赴日觀看世界棒球經典賽（WBC），引發社會輿論質疑，卓榮泰對外稱，“是休假且自費的私人行程”，但仍無法說服在野黨，質疑自費到底花了多少錢？包機費用到底誰付。中國國民黨“立法院”黨團也要求卓榮泰，立即公開包機費用明細，及出示自費證據。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀”記者會，黃國昌、前台北市教育局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶、民眾黨籍新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢出席。



黃國昌表示，我們的“行政院長”能走出去為台灣加油，本質上不是一件壞事，但發展至今引起社會這麼多的質疑，實際上就是因為“行政院”的說法變來變去。



黃國昌接著連續拋出6問道，若卓榮泰純粹是自費行程，怎麼可以從松指部出發？包機到底花了多少錢？錢從什麼地方來？除了卓榮泰個人外，隨行相關費用也是卓榮泰自己負擔嗎？體制上可以由卓榮泰負擔嗎？若是在預算上由納稅人負擔的話，是透過哪個預算科目支出？



黃國昌說，相信社會上出現這些質疑時，公器不要私用，“行政院”還是應該要負責任地說清楚講明白釋疑，不要話講不清楚、遮遮掩掩，甚至前後說法不一致，只會引發人民更多的反感與質疑。