柯盼赴日參加兒博士畢典　黃國昌促綠有人性

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今日委託律師聲請暫時解除限制出境，盼能赴日參加24日兒子柯傅堯東京大學博士畢業典禮。台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日表示，盼政治上大家多一點人性，東大畢業典禮何時舉辦非柯文哲能決定的，說柯文哲會逃亡，是侮辱大家的智商。



柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地檢署求刑28年6月，北院預計26日一審宣判，但柯文哲今天委託律師蕭奕弘向台北地院遞狀聲請解除境管，盼讓柯文哲3月23日至25日前往日本參加兒子博士班畢業典禮。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀”記者會，黃國昌、前台北市教育局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶、民眾黨籍新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢出席。



對於柯文哲聲請解除境管遭質疑時機不恰當一事，黃國昌表示，每個父母都會希望參加孩子的畢業典禮，這是人之常情、天下父母心，而柯文哲的兒子在東大取得博士學位，希望父親去見證，相信全天下的父母心情都一樣。相信東大什麼時候舉辦畢業典禮不是柯文哲決定的，也絕對沒有考慮北院什麼時候會宣判。



黃國昌說，說柯文哲會逃亡，是侮辱大家的智商，柯文哲是卑微地要求能去參加兒子的畢業典禮，希望在政治上大家能多一點人性，這也是每個父母都會有的相同的心情。