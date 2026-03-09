朱家軍再一人　鄧凱勛宣布角逐新北板橋議員

藍營前發言人鄧凱勛宣布角逐新北板橋議員。(照:鄧凱勛臉書) 中評社台北3月9日電／2026選戰當前，中國國民黨前主席朱立倫時期的黨發言人鄧凱勛今天宣布參選新北市板橋區市議員，成為國民黨在板橋區最年輕的參選人。鄧凱勛表示，大學時期開始，從基層幕僚、“國會”助理，一路走到負責青年培育的青年團執行長，以及站在政治攻防第一線的國民黨發言人。這10年的歷練，他格外珍惜每一次能做事、為正義發聲的機會，並要求自己全力以赴。



朱立倫時代黨發言人楊智伃也參與台北市信義、松山前區議員黨內初選。鄧凱勛宣布參選，朱立倫子弟兵、新人參選議員再加一人。現任桃園市議員凌濤也是朱家軍。



鄧凱勛今天在臉書發文指出，擔任發言人期間，他帶領年輕世代走上街頭反惡罷、為議題大聲疾呼；也為司法正義在北檢外日以繼夜的守候；為了替人民監督政府與把關納稅錢，他開了無數場記者會，甚至因為監督公帑使用而遭到無端濫訴，他也絕不畏懼、絕不噤聲。



鄧凱勛表示，在青年團的歷練，讓他深知年輕人對低薪、居住正義的焦慮；他也看見許多城市因為年輕幕僚的創新思維，展現出煥然一新的風貌。這讓他更加堅信，板橋，需要年輕世代來接；從幕僚到發言人，他歷經最嚴格的實戰磨練，不僅要帶來年輕的新風貌，更要延續前輩們踏實的服務精神。



針對對投入板橋參選的原因，鄧凱勛說，板橋是新北市最重要的行政區，是五鐵共構的交通樞紐，更是傳統與現代並存，充滿人文與歷史底蘊的首善城市，堪稱新北的心臟。這裡更有他與媽媽、外婆、姨婆成長與回憶的點滴，這裡有他溫暖的羈絆，也充滿發展的動能，如果有年輕的新思維加入，板橋絕對能再添輝煌。



鄧凱勛提到，過去，他有幸近身向朱立倫與國民黨前副秘書長江俊霆請益，看見他們為新北打下的堅實基礎；他也從新北市長侯友宜、新北市長參選人李四川的務實作風中學到，政治最終都必須回到“執行力”。他是國民黨在板橋區最年輕的參選人。現在，他要把這份年輕人的執行力與戰力帶進議會，把滿滿的熱忱與活力奉獻給鄉親。