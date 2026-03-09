缺電核能支援？台電：核三重啟、核二洽談合作

台灣電力公司總管理處大樓。（中評社 資料照） 中評社台北3月9日電／中東戰火持續升溫，霍爾木茲海峽面臨封鎖威脅，台灣可能面臨嚴峻的斷油、斷氣風險，凸顯重啟核電廠的急迫性，台電2月中旬開始核三廠自我安全檢查，目前傳出也正式與核二廠原廠奇異洽談合作，若順利重啟有望解決北東電網缺電沉痾。



媒體報導，台電已針對核三廠展開初步自我安全檢查，在2月13日與西屋原廠簽約且讓技術人員進駐執行老化分析；預計將在3月底前向“經濟部”提交再運轉計劃，以因應半導體產業發展所需的龐大電力缺口。



針對位於北東電網缺電核心區域的核二廠，台電透露已正式與原廠奇異公司洽談合作事宜，若該電廠能順利重啟，有望解決長久以來北部缺電的問題。



核二廠室外乾貯設施在今年2月通過“核安會”審查，目前正進行3月的冷測試工作，隨後將接續進行為期4個月的熱測試；預估2027年中完成反應爐燃料棒移除，屆時即可全面展開機組安全檢查。



面對半導體與人工智慧技術爆發帶來的用電挑戰，以及電力及國力的推動下，台電預估到2030年將新增逾500萬瓩的電力需求，因此在確保安全的前提下加速推動核電廠重啟。



定調除役的核一廠則持續推進燃料棒移除作業，1號機已全數移除且2號機尚餘294束待處置；室內乾貯設施已於2025年底開工，台電目標在2031年取得運轉執照並完成除役階段任務。



核二、核三何時重啟加入供電？對此，台電皆未鬆口，只說會盡快完成檢查。但核二廠一號機於2021年7月因燃料池已滿，提前停機；二號機於2023年3月14日運轉執照屆期後停機，停機時間較核三廠久，核二要回復至停機前狀態可能要花更久時間。