遏止少年暴力　藍委提修法10年以上不得假釋

左起，藍委牛煦庭、林沛祥、洪孟楷及黃健豪。（中評社 張嘉文攝） 藍委洪孟楷等人提案修法，建立重大暴力案件的“假釋分級制度”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月9日電（記者 張嘉文）新北郭姓少年及林姓少女2023年12月在國中校園犯下割頸殺人案，造成楊姓學生死亡，最後郭、林各判處12年、11年刑定讞，因郭、林已被羈押2年，最快再2年就有機會假釋出獄，引發相關家長團體反彈。對此，中國國民黨“立委”洪孟楷等人提出修法，建立重大暴力案件的“假釋分級制度”。



洪孟楷說，其中，對於故意殺人既遂、重傷致死或其他因故意暴力行為致人死亡之罪，經判處10年以上有期徒刑確定者，不得假釋。他強調，少年保護不能建立在被害人家屬的傷痛之上，對於侵害生命的重大犯罪，法律必須展現應有的責任邊界，給社會一個清楚交代。



洪孟楷今天與共同提案人林沛祥、牛煦庭、黃健豪等藍委，在國民黨“立法院”黨團召開記者會，提出已經成功聯署並且完成送案的《少年事件處理法》修正草案，盼加嚴假釋規定。



洪孟楷強調，將提案修正《少事法》第27條與81條，第27條是少年法院就故意對被害人生命、身體法益造成重大侵害之案件，為不移送或保護處分之裁定前，應使被害人或其法定代理人、配偶、直系血親有陳述意見之機會；裁定理由並應具體說明未移送刑事程序之原因。

