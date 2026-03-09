藍白合進度　黃國昌：13日提共同政見

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）針對藍白合進度，台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日表示，周五（13日）將召開共同政見記者會，至於政黨合作協議、透過什麼方式選出最強團隊，藍白政黨各自的工作小組已開始初步交換意見。



由於“立法院”各委員會11日將選出新任召委，過去藍都會禮讓一席給白，新會期是否也將如此？黃國昌透露，上周五他有一同參與藍白“立法院”黨團三長對三長的聚會，但討論的是優先法案，並未討論選舉召委相關議題。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀”記者會，黃國昌、前台北市教育局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶、民眾黨籍新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢出席。



黃國昌表示，過去每個會期開始前，民眾黨“立法院”黨團與中國國民黨“立法院”黨團三長都會先見面討論新會期的優先法案，他也有參與上周五黨團三長對三長的聚會，但當時討論的重點是在接下來的會期中要推動哪些福國利民的法案，畢竟藍白黨團都各自有議程，若能取得交集、有些共識，就能成為下個會期優先推動的法案。



黃國昌說，有關選舉召委的議題，在上周五的藍白三長聚會中並沒有被提出來討論。