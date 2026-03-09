天然氣斷氣？龔明鑫：謠言！3、4月無虞

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北3月9日電／中東戰事持續，國際油價一度衝破每桶114美元，外界關注台灣能源如何因應。台“經濟部長”龔明鑫9日臨時召開記者會表示，3、4月天然氣調度規劃需22艘天然氣船，目前已找到20艘，只剩2艘在洽調中，預料很快就能補齊，因此3、4月供氣沒有問題，不需要額外增加燃煤電廠發電量，預計至少3、4月都可依照原本規劃正常運作。



龔明鑫指出，外界近期出現天然氣可能斷氣的說法，其實是謠言，“這是不可能的事情”。台灣天然氣來源多元，其中來自卡達的氣源約占3分之1，其餘6成多到7成由其他來源供應，整體供氣結構沒有問題。



針對目前天然氣的調度情況，龔明鑫表示，3、4月原本預估需調度22艘天然氣船，目前已確認20艘，“短短幾天內就已經把20艘船找到”，只剩下2艘還在尋找當中，仍有一些時間可以處理，“也許這個禮拜就可以找到也不一定”，呼籲外界不用過度擔心。



另外民生用氣的情況，有人擔心“會不會沒有熱水澡可以洗”，對此龔明鑫表示，“絕對不可能”，因為民生用氣只占整體用氣量不到5%。整體來看，3、4月天然氣調度應可順利完成。



龔明鑫指出，在天然氣供應穩定的情況下，原先討論4月可能需要增加燃煤電廠發電量的備援方案，目前至少在3、4月已沒有必要啟動。至於5月之後，政府仍會持續觀察全球供需情勢，但隨著天氣轉暖、全球用氣需求下降，情勢應會朝較好的方向發展。



對於4月天然氣替代來源的價格問題，龔明鑫表示，若以現貨市場調度，價格確實可能較高，但若是提前調整船期提貨，仍會依原有合約價格計算。至於天然氣價格是否調整，目前尚未決定，會以穩定物價為首要考量。



至於國際情勢對股市的影響，龔明鑫認為，股市短期可能因能源與戰事因素出現波動，但長期仍會反映經濟基本面。“台灣的基本面非常好”，今年1月出口成長近70%，外銷訂單也成長約60%，而2月以目前收到的外銷訂單資料，顯示成長幅度仍相當顯著。



龔明鑫說，能源價格上漲與戰事衝擊是全球共同面對的問題，不只台灣，日本與韓國股市近期跌幅甚至更大，但整體來看，台灣基本面仍然非常好。



對於未來油價後續是否可能“周周漲”，龔明鑫表示，政府仍會每周觀察情勢並做適當因應。現行油價調整機制包括油價公式、緩漲機制及亞鄰最低價原則，但在戰事等特殊情況下，也會有額外考量。



龔明鑫補充，油價的調整會在中油可承受的範圍內拿捏平衡，以穩定物價為主要目標，也會與“行政院”密切討論相關機制，支撐油價與整體物價穩定，相關措施也會一併考量液化天然氣（LNG）與液化石油氣（LPG）的價格影響。