台股重挫2千點　“國安”基金信心喊話

國安基金執行秘書、台“財政部次長”阮清華。（中評社 資料照） 中評社台北3月9日電／中東戰事升溫與美國勞動市場降溫、油價不斷飆升，使台股今日開盤即重挫逾2千點，“國安”基金動向引發市場矚目，“國安”基金執行秘書、台“財政部次長”阮清華9日指出，台股的跌幅目前已有所收斂，且不只台股、日韓股市的跌幅比台灣更大。若市場出現不理性下跌，不排除召開臨時委員會會議，討論因應措施。



媒體報導，阮清華接受訪時表示，台股這次下跌的主因是受到戰爭和油價走揚等國際因素影響，鄰近的日本跟韓國股票也一樣受波及，但整體來看，台股的AI仍然很強，基本面表現非常好，希望投資人不要恐慌，不要跟早盤一樣不理性下挫，請投資人理性看待這一波。



阮清華指出，“國安”基金將密切注意情勢的發展，包括波灣戰爭的演變情勢、油價的波動，和所產生的外溢影響；他並強調，倘若市場發生不理性、失序狀況，“國安”基金也將隨時召開臨時委員會議，討論是否再度進場。



“國安”基金上次進場護盤，是在去年4月2日美國特朗普政府宣布新一輪關稅政策之後，“國安”基金於4月8日召開委員會議，考量4月7日台股暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，隔天4月8日又續跌，市場投資信心明顯不足，加上外資前3個月持續大幅賣超，因此決定啟動安定市場任務，直到今年1月12日才停止。