盧秀燕訪美準備2028？子弟兵：心態已改變

藍委黃健豪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月9日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天召開記者會宣布，將於11日率團出訪美國，此趟有三大任務，包括深化城市的交流、關懷在美僑胞、增進台美情誼。對此，盧秀燕子弟兵、國民黨台中“立委”黃健豪今天向中評社表示，看起來盧這趟行程會是中央層級的交流，美方也把她當成未來潛在領袖的身分在對待。至於盧此行也想替國民黨撕去疑美的標籤？他說，這一定也是重點之一。



黃健豪說，最重要的是盧秀燕的心態已有改變，比較敢觸碰一些中央層級的議題，不像過去以市政為主，他認為盧有在往2028這方面做準備。



盧秀燕今天在記者會上提到，此次與美方交流內容，將涵蓋能源穩定、區域安全、全球貿易等議題。對於外界關注她此次訪美與國民黨中央存在路線分歧，盧秀燕強調，她出訪有充分與各方交換意見，增進“中華民國”的權益，她與黨的方向一致。



黃健豪接受中評社訪問時對此表示，就目前公開資訊跟他特別瞭解的狀況來看，此次盧秀燕訪美的層級，至少會如中央層級，見到美國重要的參眾議員和相關官員，而非僅限於城市交流。



黃健豪說，從美方給的接待以及要交流的議題，也都是把盧秀燕視為未來可能的領袖人物。



至於盧秀燕此行也想替國民黨撕去疑美的標籤？黃健豪說，這一定也是重點之一，就他過去前往美國交流的經驗，綠營在對美這一塊的經營和風向操作非常積極，所以美國重要人士對台灣的認識和理解，不能只聽綠營這一塊，因此盧秀燕此行扮演的角色也很重要，除了她是台中市長角色外，也是未來的潛在領袖，去和美國官方多些交流和認識，對國民黨還是有正面幫助。



談到盧秀燕強調和國民黨的方向一致，黃健豪說，國民黨是個多元政黨，在軍購、關稅或對美立場都會有不同，黨內有些不同的想法，但至少盧秀燕代表的是多數民選“立委”和民選首長一致的立場，而這當然也是國民黨立場，長期以來，國民黨對美、對大陸溝通都非常密切，必須要溝通，台灣地緣政治的關係，對美國、對大陸都非常重要 。