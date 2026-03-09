黃國昌拼家長票　喊新北0到6歲免學費

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌召開“新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月9日電（記者 鄭羿菲）藍白本周五將召開記者會提出共同政見，在整合前夕，拚參選新北市長的台灣民眾黨主席黃國昌仍維持每週推出一場新北政見記者會，9日鎖定家長選票，提出新北教育政策六道處方，並承諾0至6歲免學費！將全面補助嬰兒私托家庭約新台幣2千元、讀公共化幼兒園的家長，將全額補貼約1千元至3千元。



至於外界關注的經費問題，黃國昌指出，0至2歲加碼僅需年增1.1億元，2至6歲補助則需約28.37億元，整體政策每年支出約30億元，這僅占2025年新北地方教育基金的4%，且隨著《財政收支劃分法》的修正，新北市統籌分配款較過去增加了約400億元，拿出其中的30億來解決家長負擔、優化下一代，財源上綽綽有餘！



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌9日召開“新北教育六道處方 讓教育成為新北的榮耀”記者會，黃國昌、前台北市教育局長曾燦金、江翠國小家長會榮譽副會長暨江翠國中管樂團副會長李品葶、民眾黨籍新北市板橋區市議員參選人林子宇、新北市汐止萬里金山區市議員參選人陳語倢出席。



黃國昌提出六道處方，內容包括：一、0至6歲實質免學費。二、訂定新北市中小學教學綱要，納入雙語教育、AI邏輯、程式語言及國際文憑為核心學習範疇。三、燈塔學校計劃，翻轉在地就學率。四、壯世代全齡共學。五、企業認養助學。六、深耕現有體育賽事與品牌化，如萬金石馬拉松等，打造國際運動名城。



黃國昌表示，新北市新生兒人數從2020年的2.6萬人，跌至2024年的1.6萬人，5年間跌幅高達37%，在新生兒萎縮的同時，0至2歲托育卻面臨嚴重供需失調，政府增設速度遠不及家長需求。2至6歲的托育教育中，高達70%幼兒分布在私立及準公共體系，僅30%能進入公幼，導致多數家長必須在承擔高昂教育成本或面對品質參差不齊的風險中掙扎。



黃國昌說，借鏡紐約州長霍楚及紐約市長曼達尼啟動的“2－Care計劃”，為2歲幼童提供完全免費的托育服務，在不加稅的前提下由政府全額負擔。紐約市做得到，新北市絕對也做得到！針對抽不到公托且扣除中央補助後仍需自付約2千元的家庭，由新北市府全面加碼補足、就讀準公共化幼兒園仍需自付1千元至3千元的家長，由市府全額補貼！



江翠國小家長會榮譽副會長李品葶全力支持課綱納入雙語教育、AI邏輯與程式語言。她認為，這不僅能讓孩子免出國即可在地取得國際文憑，更能透過數位教材穩固核心知識，培養主動學習能力與公民責任感。她期盼政策能建立學校間的共同標準，避免因課程安排差異產生學習落差，確保每位孩子的學習品質。