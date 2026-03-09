新北市應換黨做？李四川：做得好為何要換

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川兩人合影時笑開懷。（中評社 莊亦軒攝） 國民黨新北市長參選人李四川致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月9日電（記者 莊亦軒）中國國民黨新北市議會黨團9日舉行幹部交接典禮，中國國民黨新北市長參選人李四川與中國國民黨籍新北市長侯友宜同框團結氣勢。李四川致詞時表示，最近聽到有人說我們在新北已經執政21年，應該換人做做看，他聽到笑笑表示，如果一間店開了20年，生意一直都很好，難道做的久就要換人掌杓？



國民黨新北市議會黨團9日舉行黨團幹部就職暨交接典禮，李四川、侯友宜合影展現氣勢，新北市副市長劉和然隨後也加入行列，一同豎起大拇指為新北市國民黨團交接祝賀。



李四川再舉一例，如果醫生能夠治療很多病人，你不能說這個醫生看了21年，就要把醫生換掉。重點不在執政多久，重點是在執政的時候做得好。



李四川表示，他與侯友宜相識多年、也是老同事，當初在臉書發文宣布參選時，第一個留言鼓勵他的就是侯友宜。留言中寫道的“一棒接一棒、棒棒都是強棒”，讓他相當感謝。



李四川指出，侯友宜率領的市府團隊都知道侯的性格向來“少說多做”。他的生涯都是用實際行動給新北市民證明他的成績。未來也會延續同樣的理念，與所有黨籍議員組成堅強的團隊，一同為新北市努力。



李四川點出，侯友宜寫的“一棒接一棒”不僅是政治上的鼓勵，也代表侯友宜多年打拼後，對城市發展的信任託付。希望在議會與團隊成員協助下，一同肩負起這份責任，打好年底的選戰。