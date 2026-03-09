王鴻薇出手！發函華航等說明卓揆包機費用

藍委王鴻薇發函“行政院”、華航說明卓榮泰包機費用。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北3月9日電／針對“行政院長”卓榮泰稱，日前包機赴日看球賽是“休假且自費的私人行程”引發輿論質疑。中國國民黨籍“立委”王鴻薇9日中午在臉書發文表示，據媒體報導，卓榮泰此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛，若上述待遇為真，卓榮泰就算自費也是有特權疑慮，她已經向“行政院”、華航以及松指部去文瞭解情況。



王鴻薇今天在臉書曬出辦公室發給“行政院”、中華航空公司的函文，並寫下，在中東戰事吃緊，一度傳出許多民眾受困，各國紛紛出來撤僑，但“外交部”卻告訴民眾待著比較安全，也沒有安排相關專機協助，已經讓人無法接受，看到院長可以有這種“說走就走的旅行”，難免質疑合理性。



王鴻薇指出，卓榮泰與“行政院”都對外宣稱，這次快閃看球，是“自費”、“私人”行程，但根據媒體報導，卓此次赴日，並未搭乘航空公司一般班機，而是華航專派包機執飛，由空軍松指部專機停機坪出發飛往東京。



王鴻薇質疑，若上述待遇為真，卓榮泰就算自費也是有特權疑慮，松指部是軍用機場，官員私人行程可以任意使用嗎？如果不是自費又非公務行程，那恐怕是涉及上百萬的個人貪瀆問題了，因此她已經向“行政院”、華航以及松指部去文瞭解情況，“如果今天下午沒有答案，相信大家都知道是怎麼回事了。”



根據王鴻薇公布的書函顯示，她要求華航要說明，本次專機是否已經支付款項、價格為多少?是否有報統編、是否為公務行程；“行政院”也要說明是否為卓榮泰私人自費活動？專機費用多少?是否完成繳費？由哪個單位支付？等問題。