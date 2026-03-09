竹縣鄭家坑建商 綠營鄭朝方選縣長蒙陰影

竹北市長鄭朝方（左二）形象清新，是綠營的政治新星。（竹北市公所臉書） 中評社台北3月9日電／年底的九合一大選逼近，竹北市長鄭朝方被視為綠營新竹縣長最有希望人選，但至今卻未表態參選。有媒體9日報導，鄭朝方遲遲沒有動作，可能與鄭家遭控暗槓新台幣2.6億購地款，還對昔日合作夥伴提告，更有其中一筆1500萬元款項匯入鄭朝方戶頭。鄭朝方9日發聲明回應，一切都是片面指控，反控對方企圖抹黑引響審判。



鄭朝方被民進黨視為拿下新竹縣長寶座最佳人選，外界普遍認為，鄭朝方應該在年初就會宣布投入選戰。沒想到，今年1月13日台灣高等法院刑事庭的一件判決，可能打亂他的參選時程。該案是鄭朝方控告土地開發商圓方公司前負責人徐翊銘的背信案，高院判鄭朝方敗訴確定。



有媒體也報導，賴清德7日行程結束後低調拜訪鄭家，不排除會談論到選戰議題。



據《鏡週刊》報導，鄭朝方的父親鄭永金，多年前與友人徐翊銘合作，要開發竹東一處5萬多坪的土地，該處土地地點十分便利，500公尺外就是台大醫院竹東分院，到竹東市區、車站、學校都只要不到10分鐘車程。



當時該地點有部分土地已經登記在鄭朝方的名下，鄭家處心積慮整合其他農地與建地，就是看準竹科外溢效應的商機，計劃在該地興建高級住宅。當時鄭朝方與徐翊銘簽訂買賣及合作開發合約。徐翊銘所屬的圓方公司主張已支付新台幣2.6億元購地款給鄭家，只要環評通過就可以興建別墅。



週刊指出，2022年間另一個單位也看上該片土地，想要加價購買。而鄭家竟宣稱沒有收到徐翊銘的購地款，私自將土地賣給第三方，讓鄭家大賺5億元。徐翊銘不滿，要求鄭家歸還當初支付的2.6億圓。



圓方公司向《鏡週刊》表示，2013年起就有匯款紀錄顯示陸續匯給鄭朝方逾3700萬元，其他有的是私下支付現金。有的是幫忙借款或清償債務，總金額超過2億圓。圓方認為這些都有單據和匯款單可證明。但鄭永金卻不認帳，更透過律師聲稱這些付款都是維護鄰里的關係費用和政治獻金。



對此，鄭朝方表示，當時他並未投身任何公共事務，這件事是從政前私人及家庭的往事。自己投身公職後一向廉潔自守，過去、現在及未來都絕對不會、也不曾發生與公共利益衝突的事。



對於圓方公司的指控，鄭朝方強調對方說法絕非事實，他反指徐翊銘涉嫌指示員工偽造他及哥哥的簽名，向圓方公司領取1.55億元後轉入徐翊銘自己的私人帳戶，讓圓方公司財報不實，此案目前法院正在審理中。且圓方公司目前已進入清算程序，卻一再混淆是非、散布不實指控，企圖影響司法判決，相信社會自有公評。