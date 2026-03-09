台股跌1489點史上第4慘　1756家齊殺

台股9日收盤下跌1489.12點。（照片：Yahoo股市網站） 中評社台北3月9日電／中東戰事升溫，油價飆破每桶100美元大關，加上美股上周五4大指數全面下挫，台股今天早盤暴跌2070點，創史上第2大盤中跌點，終場跌勢收斂，下挫1489.12點，為史上第4大收盤跌點，指數守住32000點關卡。台積電終場跌80元，收在1810元，多檔高價股跌停。



今日有高達1756家同步跳水，成交量為8083億元。



台股今天以32354點開低，早盤指數大跌2070點，下探至31529點，盤中跌點創史上第2大，僅次於2025年4月7日的2086點。



台股加權指數今天終場收在32110.42點，重挫1489.12點，跌幅4.43%，成交金額新台幣8083.3億元。電子股跌4.89%，金融股跌2.01%，櫃買指數跌5.72%。



台股今天盤中接連失守月線、33000點、32000點關卡，收盤站回32000點之上，終場下跌家數達千家，跌停家數57家。



台積電早盤跌120元回測至1770元；盤中收斂，終場下跌80元，收1810元，跌幅4.23%。鴻海、台達電、國巨、聯發科等權值股收盤重挫逾5%。



記憶體族群方面，南亞科、旺宏跌停，華邦電挫逾5%。觀察AI指標股，緯創、廣達等拉回震盪，終場跌逾2%，矽光子CPO（共同封裝光學）族群重挫，波若威跌停，智邦下跌逾5%；散熱股奇鋐跌停、雙鴻挫逾9%；PCB族群欣興、華通跌停，台光電、臻鼎－KY挫逾7%。



抗跌股以航運、能源族群為主。長榮、陽明、萬海相對強勢，台達化、中石化、中化生、台塑化、欣天然、欣高等石油及天然氣股漲停。



群創收在紅盤之上，上漲逾1%；IC設計概念股抗跌，新唐科技、瑞昱半導體、聯詠科技等收紅。



高價股疲軟，股王信驊收盤跌約4%，守住9000元大關；精測、光聖、奇鋐、富世達、貿聯－KY、聯亞、致茂、昇達科、竑騰等跌停，亞德客－KY、AES－KY、竹陞科技、新應材失守千元關卡，台股退守“32千金股”。