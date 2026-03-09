侯友宜拉抬李四川　讚最棒的接棒者

新北市長侯友宜與李四川。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月9日電（記者 莊亦軒）中國國民黨新北市議會黨團9日舉行就職典禮，國民黨主席鄭麗文、新北市長侯友宜及國民黨新北市長參選人李四川，多名藍營重量級人物同台，營造新北市選舉氣勢。侯友宜致詞時公開肯定李四川熟悉新北市政，直言“四川兄就是最棒的接棒者”。



國民黨新北市議會黨團9日上午在新北市議會舉行“書記長暨黨團幹部就職典禮”，多位黨籍“立委”與議員到場，現場氣氛熱絡。侯友宜、李四川與國民黨籍新北市副市長劉和然同台合影，展現團結態勢，顯示藍營2026新北市格局穩定。



國民黨副主席李乾龍大讚侯友宜交棒的非常好，現在全省走透透，侯交棒的版本，可以讓其他縣市當作範本，感謝侯市長。



典禮結束後，李四川上車前，劉和然追上前與李四川自拍留念，兩人互動頻頻，展現藍營內部良好默契與合作氣氛。



侯友宜表示，城市建設不是一個人可以完成，而是需要經驗的傳承，未來接手的人必須熟悉新北市的環境，瞭解基層需求，也要具備推動重大建設的能力。他說，“我相信四川兄是一個最棒的接棒人”，並邀請在場嘉賓給予掌聲，現場隨即報以熱烈掌聲。



侯友宜稱他和李四川自2011年起便在市政上密切合作，長期在工程與公共建設領域並肩推動多項重大計劃。即使李四川轉任台北市副市長，仍持續關心新北市的發展，也常提供專業建議與協助。



侯友宜感性表示，自己50多年的公職生涯已走到最後階段，希望在任期結束前為新北留下更多成果。



侯友宜致詞時回顧市政歷程表示，自己在新北市服務已16年，其中擔任市長將近8年，能夠推動各項重大建設，除了市府團隊努力外，也仰賴議會支持與市民信任。他指出，市府仍有多項重要建設需要全力推進，包括第二總圖書館、銀新未來城、板橋聯合醫院等重大計劃，希望能跨任期的延續市政建設，相信李四川是最棒的接棒者。