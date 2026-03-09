南投鄉鎮市長藍提名就位　許淑華喊全壘打

南投縣長許淑華率藍營13鄉鎮市長提名選將亮相。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月9日電（記者 方敬為）中國國民黨南投縣黨部今天公布2026年南投縣鄉鎮市長提名名單，並由縣長許淑華、縣黨部主任委員、“立委”游顥、馬文君、南投縣議會副議長潘一全共同介紹13位藍營選將，許淑華表示，年底鄉鎮市長選將提名，藍營採取現任者優先，艱困選區尋求無黨籍“非綠合作”的策略，期盼年底選舉能夠13鄉鎮市長全壘打、縣議會席次最大化！



2026南投縣九合一選舉，國民黨在縣長選舉部分將由許淑華爭取連任，其餘13鄉鎮市長提名，由許淑華及縣黨部主委游顥共同操盤，9日正式確認名單。包括南投市長張嘉哲（現任）、名間鄉長蔡宗智、集集鎮長吳大村（現任）、水里鄉長詹淵州、竹山鎮長蔡孟娥、鹿谷鄉長邱紹偉、草屯鎮長簡賜勝（現任）、中寮鄉長周俊霖、國姓鄉長邱美玲（現任）、魚池鄉長王若嵐、埔里鎮長黃世芳、仁愛鄉長江子信（現任）、信義鄉採開放競選。



許淑華表示，本次國民黨推薦的鄉鎮市長選將皆是地方的一時之選，除了5個鄉鎮市由現任者優先爭取連任，其他選將都是受到地方鄉親認可的且熟稔地方事務的人選，並在名間、水里等艱困選區尋求無黨籍“非綠合作”的提名策略，有信心年底鄉鎮市長選舉，藍營支持的選將能夠全數當選。



游顥指出，此次聯合提名展現黨內“超前部署”的整合與團結，無論徵召提名支持人選，皆為長期深耕地方、獲得民意肯定的優秀人才，南投還擁有“最強母雞”許淑華縣長的帶領，一定可以宜居南投再升級。未來國民黨南投縣黨部也將全力輔選，凝聚基層力量，“13鄉鎮市全壘打”！