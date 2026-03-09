管碧玲稱卓見日政要　林沛祥：不可能見高市

國民黨團書記長林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月9日電／“行政院長”卓榮泰赴日本東京巨蛋觀看2026年世界棒球經典賽，成為1972年台日“斷交”以來，首位現任“行政院長”訪問日本。不過由於卓宣稱是私人行程，卻從松指部搭華航包機，引發在野抨擊。民進黨則稱這是台日關係的突破，過去同為謝系、“海洋委員會主委”管碧玲更表示，卓此行一定有見到日本政要。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥則不以為然，他認為高市早苗也許考慮到美國的態度，不願意和卓榮泰見面。



卓榮泰7日低調現身東京巨蛋觀賽，被現場台灣民眾發現。隨即《中央社》獨家報導卓在東蛋為中華隊加油。民進黨“立委”郭國文在第一時間透露，卓此行是透過日本自民黨眾議員萩生田光一及台前駐日代表謝長廷協助促成。“海委會主委”管碧玲8日在臉書發文稱，以“國家”的處境而言，“行政院長”以“為球隊加油打氣”為由，由“運動部長”陪同現身東京巨蛋球場，“此行也一定有會見日本政要，這是外交關係上的重大突破，本質當然是公務行程”。



林沛祥8日在中天節目《週末大爆卦》中指出，卓榮泰這次去日本看經典賽，媒體報導是自民黨眾議員萩生田光一和前駐日代表謝長廷的穿針引線，說高市早苗沒有收到任何消息，他是不會相信的。不過高市應該擔心跟卓榮泰見面，會引起大陸更大的反彈。畢竟高市早苗講那句“台灣有事就是日本有事”，大陸的反彈跟制裁是非常明顯的。



林沛祥表示，如果高市早苗有見卓榮泰，恐怕會引起大陸方面加大制裁力道，甚至直接做出對釣魚台這個中日爭議領土的動作。林沛祥指釣魚台爭議對日本來說非常危險，日本現在要面對鄰近中俄兩個大國，當日本出現危機時，美國是不是一定能幫得上忙？



林沛祥強調，尤其現在中東戰爭，特朗普點名下一步要打古巴。美國期中選舉之前，特朗普會有另一波的動作，就算和伊朗的戰爭還沒有解決。特朗普還要在4月初去大陸，和中國國家主席習近平見面。整個局勢分析看起來，高市早苗也許是考慮到美國的態度，不願意去和卓榮泰見面。



據稱卓榮泰在離開東蛋後，仍停留了5個多小時後才飛回台灣，到底是單純看球賽替中華隊加油，還是有見到日本政要、甚至是日相高市早苗？目前皆未得到證實。