蔡正元：伊朗戰略困境　不知該打哪

蔡正元指出，伊朗有很大的戰略困境，就是不知道該打哪裡。（照片：蔡正元臉書） 中評社台北3月9日電／美以聯手攻打伊朗已逾一周，美國總統特朗普7日在“空軍一號”上表示，不排除派遣地面部隊進入伊朗，引發全球高度關注。前“立委”蔡正元9日在臉書發文認為，美以伊戰爭，伊朗有很大的戰略困境，就是不知道該打哪裡。



蔡正元9日在臉書以“伊朗的戰略困境”為題發文，提及美以伊戰爭，伊朗有很大的戰略困境，就是不知道該打哪裡；蔡正元說，打已經撤離的美軍基地和美國使領館，對美國談不上什麼損失，打美國的海空力量就是打不到，費盡全力打以色列，還是打不垮以色列的空軍力量。



蔡正元進一步表示，沒有防空實力的伊朗，只能被以色列炸個不停，伊朗只能炸以色列民用設施，但受限於飛彈科技，又無法癱瘓以色列，伊朗最後選擇攻擊波斯灣鄰居，甚至封鎖霍爾木兹海峽，雖然可以造成油價暴漲，但卻跟美國和以色列毫無關係，美國還成為最大獲利者。



蔡正元強調，波斯灣國家、中國、歐盟、日本、印度、韓國以及台灣等，無奈中反而變成戰爭的主角，美國和以色列卻可以在旁邊納涼，等著很多國家拜託他們更狠的打伊朗。



蔡正元說，戰火從美以伊戰爭發展成霍爾木兹海峽戰爭，已經是兩場完全不同的戰爭，整個戰略性質完全改變，伊朗反而換了敵人，卻還是要挨打，戰略困境真的很麻煩。