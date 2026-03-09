許淑華太強？南投鄉鎮市長選舉綠提名難產

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月9日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天率藍營提名的13鄉鎮市長選將亮相，反觀民進黨則陷入提名困境，上月底登記截止，僅名間、鹿谷鄉完成登記，其餘11地沒人選，政壇解讀是因為許淑華聲勢太強。許淑華對此表示，不評論綠營的提名期程，但可以從5個藍營爭取連任鄉鎮市長提名看出來，綠營無人競逐，代表國民黨執政確實受到地方肯定。



國民黨南投縣黨部9日公布2026年南投縣鄉鎮市長提名名單，並由許淑華、縣黨部主委、“立委”游顥、馬文君、南投縣議會副議長潘一全共同介紹13位藍營選將。許淑華表示，年底鄉鎮市長選將提名，藍營採取現任者優先，艱困選區尋求無黨籍“非綠合作”的策略，期盼年底選舉能夠13鄉鎮市長全壘打、縣議會席次最大化！



藍營提名13鄉鎮市長選將名單，包括南投市長張嘉哲（現任）、名間鄉長蔡宗智、集集鎮長吳大村（現任）、水里鄉長詹淵州、竹山鎮長蔡孟娥、鹿谷鄉長邱紹偉、草屯鎮長簡賜勝（現任）、中寮鄉長周俊霖、國姓鄉長邱美玲（現任）、魚池鄉長王若嵐、埔里鎮長黃世芳、仁愛鄉長江子信（現任）、信義鄉採開放競選。



由於民進黨在鄉鎮市長提名方面，陷入“無人要選”的窘境，上個月底登記截止，綠營衹有名間、鹿谷鄉有人登記，其餘11個鄉鎮市無人登記參選，政壇解讀是因為許淑華聲勢太強。民進黨南投縣黨部表示，綠營在鄉鎮市長選舉不會缺席，除了已提名的選區，也會禮讓親綠友軍、徵召新人，並按照黨部的節奏公布人選，一步步拉高選情氣勢。



對於綠營提名難產，許淑華受訪表示，不予置評，但可以觀察，藍營5個現任鄉鎮市長競選連任，而民進黨未有登記競爭者，顯示藍營執政表現受到所有鄉親認同，這點值得參考，無論民進黨的提名期程為何，藍營都會按照既定步調推進選戰。



許淑華並指出，南投縣政府與13鄉鎮市若皆由國民黨“完全執政”，相信縣府與鄉鎮市公所可望合作無間，能夠創造1加1大於2的效果，這也符合地方民眾對鄉鎮建設發展的期待，若地方鄉鎮市長能和縣政府更加同心、密切合作，藉由縣府的資源挹注、透過兩位黨籍“立委”在“立法院”的協助，再加上縣議會的全力支持，共同資源整合，可加速地方發展。