藍新竹縣長初選激戰　兩陣營互告

藍委徐欣瑩9日委託律師到新竹地檢署提告。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科將於年底卸任，新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩積極爭取黨提名，將在28日進行初選民調與投票，但兩陣營近日卻廝殺得相當激烈，先是陳因不滿遭抹黑，4日提告徐毀謗，徐陣營也因不滿有臉書粉專指稱徐“雙重黨籍”、“已脫黨參選”，9日正式按鈴提告，要揪出幕後造謠者。



根據國民黨新竹縣長初選辦法時程規劃，初選投票時間訂在3月28日，採民調70%、黨員投票30%的方式來決定提名名單。至於民進黨2026新竹縣長參選人目前呼聲最高的是民進黨籍竹北市長鄭朝方，但民進黨中央至今仍尚未提名確定人選。



陳見賢因不滿徐欣瑩於1月31日及2月11日登記參選國民黨新竹縣長初選當日，在臉書粉絲專頁直指陳特殊背景“黑金陳舊”、“一清五命”等言論，認為已嚴重傷害他的名譽，因此在4日正式委任律師向新竹地方檢察署對徐提起刑事誹謗告訴，強調將以法律行動捍衛清白、端正選風。



徐欣瑩也因不滿近日在網路平台與自稱電話民調中有對她造謠的情況發生，包括有臉書粉專指稱徐“雙重黨籍”，甚至有民眾接到電話詢問“是否知道徐欣瑩已經脫黨參選？”等帶有明顯誤導性的民調提問，認為對她個人名譽及黨內初選公平性造成嚴重傷害，因此在9日也委託律師按鈴提告，盼透過司法機關釐清相關不實訊息來源及可能涉及的違法行為。



隨著初選時間僅剩19天，陳見賢和徐欣瑩兩陣營大動作互告，也凸顯國民黨新竹縣長初選競爭相當激烈，究竟最後由誰出線代表國民黨參選新竹縣長？只能靜待28日的初選結果揭曉。