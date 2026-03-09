美伊戰事到何時？郭正亮點出關鍵日

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北3月9日電／伊朗於當地時間9日宣布，由已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的次子穆吉塔巴.哈米尼（Mojtaba Khamenei），接任伊朗最高領袖。美國總統特朗普8日才放話，未獲美方首肯的新任領袖將“撐不久”。對此，前“立委”郭正亮表示，美國伊朗戰事何時收場，特朗普有3個考量指標，而且關鍵時間點就是3月20日。



郭正亮指出，不是說戰爭3月20日就會結束，而是戰爭的頻率變小，衝突頻率降低，雙方減少飛彈、無人機的互轟，“決定者變成伊朗”。



郭正亮9日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，特朗普說遴選最高領袖過程美國要全程參與，只是為了他面子，你美國怎麼參與？伊朗專家會議有88人，難道特朗普要把他們全殺了嗎？而且這次為了避免被炸，伊朗用通訊投票，以後很可能最高領袖你也不會看到那個人，出來講的都是國安秘書還有總統。



郭正亮表示，美以聯手轟炸伊朗最高領袖辦公室，哈米尼遇襲身亡，現場炸死5個人，特朗普自己承認說，美國看上的伊朗第一、第二、第三接班人，都被美軍給炸死，哈米尼被炸的那一天，現場就有一個美國要的國防部長一起被炸死。



郭正亮也點出，伊朗到處都被滲透，聖城軍指揮官卡尼，連續3次被炸都沒死，被革命衛隊嚴重懷疑他是內奸，3次爆炸都逃過，現在跑到以色列去了，伊朗的高層現在要滲透也愈來愈難。



郭正亮還做出大膽預測，他認為特朗普會想慢慢淡出這場戰事，因為4月就要川習會了，要是油價到3月31日還超過100美元、或是美國股市繼續暴跌、再者或美軍死傷超過300人，這三項指標特朗普是絕對不樂見上升，所以戰事會不會趨緩，郭正亮認為3月20日是一個轉折點。