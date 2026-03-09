賈永婕選北市長？媒體人：有起手式的味道

台北101董事長賈永婕。（照：賈永婕臉書） 中評社台北3月9日電／2026年九合一選舉備受各界關注，其中在台北市，民進黨人選遲未出爐。對此，資深媒體人羅旺哲分析，近期話題不斷的101董事長賈永婕可能參選台北市長，因為從她近期臉書貼文的主題、鋪排來看，確實有宣布參選的起手式，若賈真的宣布參選，自己不會感到意外。



賈永婕6日透過臉書分享自己在日本的行程，她透露，自己為了當天晚上的比賽，特地先跑步暖身，準備用最佳狀態替中華隊吶喊助威。



發文後，有少數酸民留言批評，“帶塞輸了”、“真是帶賽，髒東西”，賈永婕沒有為此動怒，反而幽默回應“ 你趕快幫對手加油啦”、“真是熱血，美人兒”，以輕鬆語氣化解惡意留言，展現她一貫的高EQ作風。



羅旺哲8日在政論節目《新聞大白話》表示，如果賈永婕真的宣布參選台北市長，自己並不會感到意外，且這會是場很熱鬧的比賽。他指出，從賈永婕近期臉書貼文的主題、鋪排，如談論228、中正紀念堂相關議題，以及在東京巨蛋喊“凍蒜”等，確實有起手式、“有在試”的味道。



羅旺哲接著說，雖然賈永婕尚未鬆口、可能意願不高，但試久了，抬轎的人也會越來越多，綠營人士眼看賈的貼文人氣高，而將她拱起來，“到時候說不選也來不及了，勢必得要選了”。