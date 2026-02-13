油氣雙漲很痛　牛煦庭：綠應檢視能源政策

藍委牛煦庭向中評社分析能源危機影響台灣經濟的狀況。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）中東戰事升溫讓油價不斷飆升，加上伊朗封鎖霍爾木茲海峽，使天然氣運輸也大受影響。針對能源危機對於台灣經濟的影響，中國國民黨“立委”牛煦庭向中評社表示，能源價格的劇烈波動將直接墊高生產成本並推升通膨，而台灣能源結構高度依賴天然氣，形成油氣同步上漲的雙重壓力，對產業與民生都會造成明顯衝擊，對台灣經濟而言是一項“硬傷”。



台股9日開盤即重挫逾2000點，終場收在32110.42點，下跌1489.12點、跌幅4.43%，外資賣超1208億元，改寫史上賣超金額最高紀錄，市場因為中東戰事和能源危機的種種不確定性，瀰漫高度焦慮氣氛。



牛煦庭接受中評社訪問時表示，近期國際情勢變化極快，中東戰事仍在擴大之中，短期內恐怕難以迅速收尾，因此能源價格受到衝擊的時間長短也難以精算。但金融市場對此高度敏感，股市劇烈震盪正反映出投資人對未來局勢的不確定與焦慮。



他指出，油價與天然氣價格若持續攀升，將立即墊高各種生產成本，從工業製造到交通運輸，再到食品與生活用品，都會受到影響，最終會反映到終端物價，形成通膨壓力。能源是各種產業活動的基礎，一旦成本上升，企業勢必調整售價，民眾生活負擔也會隨之增加。



牛煦庭認為，相較於其他國家，台灣在這一波能源衝擊中面臨的問題恐怕更加嚴峻。原因在於台灣能源結構高度依賴進口，其中天然氣在發電結構中的比重近年快速提高，一旦國際天然氣供應受到影響，價格波動將更直接衝擊台灣。油價上升與天然氣價格上漲同時發生，等於讓能源成本出現“雙重墊高”，對產業競爭力與民生負擔都會形成壓力。



他認為，在這樣的情況下，政府短期內多半只能透過凍漲或緩漲機制，暫時吸收部分成本，避免物價一次性大幅上升，但這類措施本質上只是應急手段。能源價格若長期維持高檔，台電與中油承受成本的能力終究有限，政府最終仍須面對財政補貼或調整價格的問題。