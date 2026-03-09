台船：導入AI自動化銲接　確保船艦結構安全

台船9日推出“造船電銲，打造海上巨獸的鋼鐵裁縫師”篇章，說明造船需拼湊成千上萬片鋼板，目前已導入AI演算法與銲接機器人，提高工作效率。（圖：台船提供） 中評社台北3月9日電／台灣自造潛艦海鯤號正處於海上測試階段，台船今天推出“打造海上巨獸鋼鐵裁縫師”科普文章表示，造船需拼湊成千上萬片鋼板，現已導入AI演算法與銲接機器人，提升船體結構的穩定度與效率，確保能承受海浪衝擊與長程航行考驗。



民眾關心潛艦海鯤號海上測試（SAT）事宜，台船為此推出“潛艦知識科普”，盼透過淺顯易懂的圖卡跟社會對話，藉此支持台灣造船產業發展。



台船“造船電銲，打造海上巨獸的鋼鐵裁縫師”一文指出，船舶體積巨大（如台北101、高雄八五大樓般大），需足夠強度抵抗風浪且滿足運輸等功能需求，結構複雜須將成千上萬片鋼板拼湊起來，但受限煉鋼廠產能與運輸寬度（例如，中鋼鋼板最大寬度為3.8公尺），更增加需拼湊的鋼板數量。



針對銲接技術演進，台船說明，早期為“鉚接”，即採鉚釘固定鋼板，結構較重且施工費時費力。銲接初期是“銲條”，開始透過銲條產生的電弧將鋼板完全熔合，讓船體結構完全一體化；近期為“半自動化時期”，透過CO2包藥銲法、潛弧銲法等搭配機械式輔助工具，但仍以人工技術為主，銲接品質仰賴銲工的經驗與技術，穩定度較受人為因素影響。



台船表示，近期導入新科技，透過人工智慧（AI）演算法自動化與智慧控制系統，可大幅提升效率與穩定度。銲接機器人可依設定路線，自動移動銲槍並控制銲接的速度、角度和溫度，由於機器不容易疲勞，銲接出來的銲縫較為整齊，品質也較穩定，特別適合用在船殼鋼板和船體骨架等重複性高的作業。



台船提到，在實際作業中，銲接機器人並不會完全取代人工、而是共同合作，由技術人員負責操作與監控，使工作環境更安全。



台船指出，一艘船看起來像一整塊鋼鐵，實際是由無數塊鋼板與結構件組合而成，就像用鋼鐵積木拼出一座巨大移動島嶼；造船電銲工作就是把鋼材牢牢接合，讓整艘船成為穩固、安全的整體，這些銲縫不僅要承受船體重量，還必須面對海浪衝擊、長航行考驗。因此造船電銲不單是耗費體力，更是精準技術與細緻的工藝，是“力”與“藝”的結合。