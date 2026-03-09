關注：盧秀燕訪美拚大選　負面變數不少

台中市長盧秀燕將率隊出訪美國。（中評社 資料照） 中評社台中3月10日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日將出訪美國，且將出訪層級拉升至“美台關係”高度，相關舉措明顯是為了2028大選之路鋪墊，然而盧秀燕此舉一方面引發與黨中央兩岸路線分歧的議論，另一方面時值美伊衝突之際，加上月底美國總統特朗普可能訪華，“外交”效益面臨打折風險，此行內部及外部的負面變數不少，是否達到盧秀燕預期效果，值得觀察。



盧秀燕9日舉行記者會宣布，將於3月11日至21日率團出訪美國，此趟有三大任務，包括深化城市的交流、關懷在美僑胞、增進台美情誼。她並透露，與美方交流內容，將涵蓋能源穩定、區域安全、全球貿易等議題。



據瞭解，盧秀燕團隊將此趟出訪定調為“超越城市外交”上升至“維繫美台情誼”的層次，透過將交流事項鎖定在能源、安全、經貿等國際級議題，盧秀燕試圖將自身的政治層級從地方首長拉升至領導人的高度，為未來的政治生涯鋪設更寬廣的道路。



這場訪美行蘊含政治動機與布局，盧秀燕有意藉由凸顯自身的親美路線，與現任國民黨主席鄭麗文的兩岸主張做出明確區隔。她企圖透過拜會美國華府官員、國會議員、僑界等，向黨中央及台灣社會展現自己不僅是具備民意基礎的政治明星，更是擁有處理台美關係能力，且深獲美方認可的人。



此外，這也是卸任台中市長之前的一搏，盧秀燕深知，今年底市長卸任後，距離2028大選將有長達2年的政治空窗期，且目前藍營內部具備角逐大位實力者眾，局勢並不是“非盧不可”。因此，她必須把握現有舞台與行政資源主動出擊，透過強化國際背書來大幅提升被提名的可能性，奠定問鼎大位的堅實立基。



然而，這趟出訪卻也伴隨著風險，在國際層面上，當前正值美伊衝突的敏感時刻，且美國白宮已宣布總統特朗普將於3月31日訪華。在複雜的大國博弈與地緣政治考量下，美國官方為了避免節外生枝，不排除在接待層級上打折或有所保留，進而減損盧秀燕此趟出訪的實質效益。

