劉德海：特朗普對伊朗出手做給中俄看

政治大學外交系兼任教授劉德海。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月10日電（記者 莊亦軒）針對中東戰事，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社訪問表示，特朗普的對外決策帶有明顯的現實主義色彩，甚至可視為結合經濟利益的“攻勢現實主義”（offensive realism）。在特朗普的決策邏輯中，軍事行動、外交壓力與經貿利益往往被視為可交換的籌碼，無論是對伊朗動武、對中國施壓，或對盟邦要求提高負擔，本質上都是談判工具，“對特朗普來說，幾乎所有事情都有價碼”。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



劉德海指出，特朗普的外交思維某種程度延續了911事件後美國形成的新保守主義（neo-con）安全觀。只要美國認定某個國家或勢力構成威脅，即可能採取先發制人的軍事行動，例如當年以大規模殺傷性武器為理由進攻伊拉克，就是典型例子。



不過劉德海認為，特朗普與傳統新保守主義不同之處，在於其決策中加入更強烈的經濟與利益考量。特朗普出身商界，其外交風格更接近商業談判模式，往往透過製造壓力，再迫使對方在經濟或政治層面讓步。



劉德海表示，特朗普慣用的策略是“極限施壓”，先在軍事、關稅或外交上提高衝突強度，再藉此創造談判籌碼。無論是對中國的關稅政策、對伊朗的軍事行動，或是對盟邦要求提高軍費分攤，都屬於同一種邏輯。



劉德海指出，近期美國對伊朗採取強硬軍事行動，很大程度受到以色列安全戰略影響。加薩局勢逐步受到控制後，以色列將主要威脅重新指向伊朗，美國在戰略上某種程度是替以色列解決長期對手，但同時也藉此向其他對手展示實力。



劉德海認為，特朗普對伊朗出手，不僅是中東政策的一部分，也是向中國、俄羅斯等大國釋放訊號，屬於典型的“殺雞儆猴”。透過對伊朗施壓，美國可以在其他談判場域取得更多籌碼。他表示，特朗普在國際政治中的行為，很難用傳統盟友或敵對關係來理解，而是更接近交易關係。“在特朗普眼中，沒有永遠的盟友，只有永遠的利益。”