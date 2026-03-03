林碩彥：中東戰事拖越久對美國越不利

曾在新竹科學園區擔任工程師長達15年的台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月10日電（記者 盧誠輝）美國和以色列聯手突襲伊朗，讓中東再陷入戰火，全球重要石油運輸通道霍爾木兹海峽至今仍關閉，導致原油價格大漲。曾在新竹科學園區擔任工程師長達15年的台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，中東戰事若持續，石油和天然氣運輸長期受阻，恐會影響台灣電力供應，到時也將重創相當依賴電力的台灣半導體產業發展。而中東戰事若拖越久對美國當然也越不利。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥強調，若中東戰事持續，不只油價會大漲，天然氣運輸也勢必將會受阻，這對依賴天然氣發電已超過5成的台灣來說，將會造成很大的影響，尤其是對相當依賴電力的台灣半導體產業發展更是首當其衝。



他指出，美伊戰爭從2月28日開打一周以來，布蘭特（BRENT）原油期貨價格已從每桶72.48美元漲到逾100美元，漲幅已超過4成，油價漲幅若以這個趨勢走下去，確實很可能在3月底前會突破150美元大關，也就是短短1個月內油價大漲1倍以上，而只要這個狀況真的發生，就代表第四次石油危機已經來臨。



林碩彥提到，以發生在1973年至1974年間的第一次石油危機來看，當時國際原油價格從每桶3美元漲到12美元，短短1年就漲了4倍。1979年到1981年的第二次石油危機，因時間拖得比較長，國際原油價格從每桶15.85美元漲到39.5美元，漲幅約1.5倍。1990年的第三次石油危機，短短3個月國際原油價格就從每桶21美元漲到46美元，漲幅也超過1倍。



林碩彥分析，前三次石油危機全都跟中東戰事有關，雖然一次漲幅比一次小，但也都至少漲超過1倍以上，且都對全球經濟造成一定程度的影響，因此這次國際原油價格漲幅是否超過1倍？將是相當重要的觀察指標。