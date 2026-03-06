劉啓芳：台股1萬點漲到3萬　消費沒特別強

國民黨籍高雄市鳳山區誠義里里長劉啟芳，在高雄經營30年老字號“大牛牛肉麵”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月10日電（記者 蔣繼平）美以伊戰爭爆發數日，高度依賴進口液化天然氣的台灣首當其衝。在高雄經營30年老字號“大牛牛肉麵”的中國國民黨籍高雄市鳳山區誠義里里長劉啓芳向中評社表示，現已聽到瓦斯要調漲的消息，開春就遇到能源危機，業者苦撐不住就得調漲，只盼戰爭早日結束，因油電一漲就帶動萬物齊漲，連帶衝擊台灣民生消費。



劉啓芳經營麵店30年，一碗牛肉麵從110元賣到140元，前後就漲了30元。他說，這30年來最明顯的變化，就是原物料至少都翻了一倍，麵粉、油、雞蛋、牛肉、桶裝瓦斯等等。但對照台股從1萬點漲到3萬點，民間消費力也沒有特別強，呼籲政府更該重視庶民經濟。



台灣中油公司自9日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲新台幣1.5元和1.1元，漲幅約5%。另外，攸關餐飲業的瓦斯，是否調漲受到關注。



劉啓芳在高雄經營30年老字號的“大牛牛肉麵”麵店，他9日打電話詢問瓦斯行業者，聽到可能每桶20公斤的桶裝瓦斯，至少要漲超過新台幣10元的消息。目前高雄每桶20公斤瓦斯價格落在690元到860元的區間，對比去年同期，漲幅約1百元。



開春就遇上國際能源危機，劉啓芳表示，長期下來當然會對餐飲業者產生壓力，影響幅度就要看哪時候才會停止美伊戰爭，因為這次會比俄烏戰爭影響還大，牽扯到石油、天然氣的供應，這是民生必需品。



劉啓芳指出“上週傳出油價要大漲3元，結果只漲1.5元，代表中油吸收了大部分。”他認為，20公斤的桶裝瓦斯成本應該多了3%以上，換算起來可能這次要漲20多元。且之後只要有卡到燃料運輸的原物料應該都會漲。

