關注：卓榮泰赴日疑點被咬內宣打折扣

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰7日包機赴日看球賽，宣稱是“自費的私人行程”，卻被質疑三大疑點，包括未出示包機單據，何以從軍方的松指部起飛？綠政要為何誇口台日關係突破？皆未說明清楚。再加上，中方抗議後，日本官方稱未與卓榮泰接觸，讓民進黨的大內宣大打折扣。



卓榮泰7日包機赴日觀看世界棒球經典賽（WBC）一事引發熱議，即便“政院”稱是“休假且自費的私人行程”，“行政院”9日再稱，維安隨行人員機票也由卓榮泰支付，“行政院”及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。但至今仍難掩熄輿論聲浪，卓榮泰赴日一事幾乎演變為綠營說法前後矛盾的公關災難。



官方面對質疑採切香腸式回應，至少有幾點未說明清楚，包括一、未主動說明卓榮泰花多少錢向華航包機赴日，究竟是包機還是買機票？若是包機，為何維安隨行人員要買機票？其實綠營只要揭示卓榮泰自費單據一切都可釋疑，畢竟輿論主因是卓榮泰的身份為“行政院長”，而台灣社會對於高官往往有更高的道德要求與監督力道。



二、卓榮泰所強調的私人行程，即便有政府官員使用的快速通道，但在民眾眼中應該與一般買機票赴日相同，為何卓榮泰乘坐的飛機是由空軍指部起飛？而不是從隔壁的民用松山機場起飛？動員松指部軍方人員籌備，顯然與私人行程相悖。



三、“行政院”雖定調是私人行程，但民進黨籍“海委會主委”管碧玲卻發文強調“一定有會見日本政要”、綠委莊瑞雄也表達“行政院長”無論是正式官方拜訪或私人行程，對台日關係一定是突破”。在野黨質疑既然是私人行程，為何又與公領域的台日關係有關，是否打擦邊球。

