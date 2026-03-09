劉啟芳：鄭麗文應首重團結修補主席選戰傷痕

國民黨前組發會副主委劉啟芳。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月10日電（記者 蔣繼平）中國國民黨軍購版本雖定調，但黨內要角各有想法引起關注。國民黨前組發會副主委劉啟芳向中評社表示，黨沒有再搞路線紛爭的本錢，只會讓外界感到複雜與不團結，基層看不下去。他認為，主席鄭麗文應該更注重團結，要更注重整體，若鄭麗文只專注訪問大陸一事，大家只會更加憂心忡忡。



劉啟芳，1957年生，現任國民黨籍高雄市鳳山區誠義里里長，曾任國民黨組發會副主委，也曾擔任中華兩岸人民和平交流協會理事長。



針對國民黨拍板採取“新台幣3800億＋N”的軍購版本，劉啟芳表示，上週一度傳出3套版本，這一點實在讓人看不下去，因為讓人感到不團結，也會讓外界感到很複雜，若有爭議就應該坐下來談，最後定調再丟出來。他不滿地說“國民黨提那麼多版本到底是要怎樣？”



是否為黨的路線紛爭？劉啟芳認為，應該也不是，國民黨已經沒有再搞路線紛爭的本錢，講難聽點，籃子裡的雞蛋就是這麼多，應該要以取得執政為共同目標。



劉啟芳指出，目前國民黨、民眾黨最後定調版本，就是之後的新台幣8千億到底要買什麼項目，等民進黨政府提出來再討論，但民進黨一直不解釋，民進黨是不是故意的，這不清楚，但最後受傷害的可能還是國民黨。現在是國民黨沒有更好的一套說詞，能夠去說服老百姓的想法，吃虧在這邊。



劉啟芳表示，所以國民黨籍“立法院長”韓國瑜看到這情況，發現會影響年底選舉，提什麼版本都沒關係，反正要趕快付委。韓國瑜很聰明，看得懂，因為再不去付委討論軍購，老百姓會把這件事怪罪到國民黨身上，國民黨會被認為是最大阻礙與最大亂源。