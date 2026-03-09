關注：卓榮泰包機赴日看球得不償失

卓榮泰包機赴東京巨蛋觀賞經典賽，引發爭議。此為卓日前到台北巨蛋觀賞交流賽。（取自卓榮泰臉書） 中評社台北3月10日電（記者 黃筱筠）卓榮泰日前悄悄現身日本東京巨蛋觀看棒球比賽，接著以私人行程、自費為由，轉移台日外交關係的擦邊球，到底為何在中東戰火延燒、中日關係變化之際爭出頭，希望保住“閣揆”位置？擔心“副院長”鄭麗君不參選台北市長，自己要上場嗎？還是有更上一層樓的用意？亦或加碼抗中牌？如今中方向日本施壓，日方公開否認卓曾會見日官方人員，台灣此舉有點得不償失。



今年3月在東京登場的世界棒球經典賽是民進黨的形象工程。2024年世界棒球12強比賽時，中華隊拿下冠軍，當時民進黨就大大了操作這個議題，拉抬民進黨執政形象。今年底有縣市長選舉與縣市議員選舉，只要中華隊的戰績好，民進黨一定會大力宣傳。



因此，卓榮泰7日現身在比較有把握贏球的中華台北與捷克之戰，很可能是事先規劃好。一方面想要營造台日關係突破的外交擦邊球；一方面又想要藉著贏球鼓舞中華隊士氣，拉抬執政形象與聲勢。



當卓榮泰7日在東京巨蛋觀賞球賽消息一出，當時也在日本的親日派、賴系“立委”郭國文也在第一時間透露，卓此行是透過日本自民黨眾議員萩生田光一及前駐日代表謝長廷協助促成。接著再傳出卓是搭乘華航包機一早前往東京，當天傍晚返台，利用包機當天往返台日。



原本傳出日本首相高市早苗當天傍晚也要去日韓對戰場次開球，但後來高市早苗是以中東戰爭為由沒有出席，卓原本是否刻意要營造與日本官方不期而遇的“巧遇”，只是最後高市早苗面臨壓力，臨時取消開球，讓卓此時效益打折扣。而日官方9日公開說明卓是私人行程，並強調卓此行並未與日本政府相關人士接觸。日方直接撇清卓榮泰想要創造與日本官方接觸的想像空間。

