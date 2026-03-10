羅旺哲曝王定宇惹火台南金主　賴火冒三丈

綠委王定宇。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／民進黨籍“立委”王定宇被爆“奪人小三”緋聞，有人指出，事件涉及的富商是賴清德在台南政治版圖中的主要金主，因此賴火冒三丈。媒體人羅旺哲9日在政論節目指出，王定宇讓綠營增加“丟掉台南”風險，黨內處境不樂觀。



“其實我有點擔心王定宇！”羅旺哲9日在政論節目《新聞大白話》表示，他去看王定宇臉書，從事發當天，發了一篇談國際局勢的文之後，這幾天已3、4天沒發文了。不知道王定宇去日本到底經歷了哪些事情，心情怎麼樣？要知道當年“房東房客事件”，王定宇隔天就發文了；這次不太尋常，4天沒發文會讓人揣測，是不是這件事情真的大條了？大條到不能講？就看周三王定宇會否出席中常會。



羅旺哲質疑，王定宇音訊全無，其他綠營人也沒跟他合照，照理說王定宇是拿了一張門票去東京巨蛋，但整個社群靜悄悄，看不到王定宇任何資訊，第一是擔心他人身安全，第二是未來黨內情況，恐怕不太樂觀？如果中常會沒出現，民進黨怎麼處理他就有趣了。



羅旺哲說，台南照理說是不會丟掉，但問題是出現了王定宇這個破口，就讓民進黨出現了一個“會丟掉”的風險。如果民進黨在台南丟顆西瓜都會上，那為什麼非王定宇不可？這就是王定宇的可被取代性，這個選區沒有非王定宇不可，這就是王定宇的危機了。王定宇對民進黨現在就是“負能量”的加分，民進黨如果要穩住台南的話，王定宇這步棋要好好考慮。