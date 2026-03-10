盧秀燕黨內對手?吳子嘉曝蔣萬安布局2028

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安。(中評社 資料照) 中評社台北3月10日電／2026縣市長選舉年底登場，這場選舉被視為2028年前哨戰。原先藍營看好年底卸任的台中市長盧秀燕戰2028，但台北市長蔣萬安近期被點名是藍營2028挑戰賴清德的人選之一。《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，台北市長蔣萬安已開始為2028年大選秘密布局，找來論述能力極佳的幕僚，核心戰術與團隊也已出現顯著調整。



吳子嘉4日在《董事長開講》節目中表示，台北市長蔣萬安的幕僚團隊已經開始改變與加強，他特別點出殷瑋這位馬英九執政時期的“總統府”發言人，現在是蔣萬安市府研考會主委，正全力幫蔣萬安規劃2028年的人選與路線。聽說殷瑋選舉的論述能力很好，從澳洲回來之後，受蔣萬安邀請進入北市府。



吳子嘉2日曾在節目中表示，國民黨內若要在2028年大選擊敗賴清德，“衹有台北市長蔣萬安一人”。他認為，蔣萬安是中國大陸、美國都可以接受的人選。在當前國際情勢下，這樣的條件對台灣較為有利。



現年43歲的殷瑋，出生於雲林縣。台大政治系畢業之後取得英國威爾斯大學國際政治碩士、澳洲墨爾本大學人權法碩士，並拿到澳洲蒙納士大學法律博士學位，展現出跨足法政和人權領域的學養。曾任馬英九辦公室發言人、“總統府”發言人、國民黨發言人、國民黨文傳會副主委、國民黨青年團執行長，並曾在“國安會”任職，也在澳洲歷任公部門媒體與溝通協調官、私人企業公共事務及“法務部”門負責人等職，曾是國民黨“立委”徐巧芯等人的“魔鬼教練”。



殷瑋自馬英九時期即有名氣，“戰狼”風格被民進黨台北市議員所批評。2022年返台加入蔣萬安市府團隊，先後任市政顧問、台北市政府發言人、青年局局長。