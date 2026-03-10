中東戰引通膨？卓榮泰：啟動緊急緩漲機制

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月10日電（記者 鄭羿菲）美伊戰爭導致全球能源受到衝擊，連帶物價通膨疑慮籠罩全世界，其中影響民生的油價成為焦點。“行政院長”卓榮泰10日表示，政府持續關注中東情勢對經濟影響，除汽柴油原有雙緩漲機制外，也緊急啟動緩漲專案機制，政府也吸收，也用緩漲方式，盼降低民眾生活負擔。



“行政院長”卓榮泰10日率部會官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰表示，從上周至昨日，政府一直很關注中東情勢對經濟影響，“行政院副院長”鄭麗君昨天也持續召開物價穩定小組會議，達成幾項重大決議：



一、汽柴油除原有雙緩漲機制外，再啟動緊急的緩漲機制，降低國際油價的影響，昨天已第一次採用此方式，政府也吸收，也用緩漲方式，油價先漲了新台幣1.5元，隨後持續觀察國際油價上漲趨勢，希望降低民眾的生活負擔。



二、大宗物資原物料減徵税賦，除延長到9月，也針對擴大器柴油貨物稅減徵服度拉高到50%，減輕大眾負擔。



三、確保肥料供應無虞，會持續辦理農漁業用油補貼達14%，希望降低農漁業機具用油的負荷。另外，強化跨部會民生商品價格監測機制，隨時觀察市場變化機動調整。



四、持續關注供應鏈與產業的影響。