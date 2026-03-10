打伊朗反效果？張延廷：美國輿論戰已趨下風

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／中東戰事升溫，伊朗火速展開反擊，並在9日宣布已選出哈米尼之子穆吉塔巴.哈米尼接任最高領袖，美國是否能藉這場戰事促成德黑蘭政權更迭，引發外界高度關注。對此，前台灣空軍副司令、退役中將張延廷9日在政論節目提3點分析，認為美國要推翻伊朗政權困難度比以前更大，美國在輿論上已經趨於下風。



張延廷9日在政論節目《新聞大白話》表示，美國要推翻伊朗政權困難度正在增加。現在開戰超過10天，美國沒有動用地面部隊想要推翻伊朗政權難度滿大的，要有佔領、要有軍事行動才行，不能衹有空中攻擊、空中轟炸，尤其有的軍事設施是藏於地下，沒有進行地面作戰，無法對伊朗做源頭打擊。但地面作戰美軍的代價會高，美國的風險會加大，美國現在還猶豫不決、有所顧忌。



張延廷說，第二，伊朗現在的內聚力在增加，戰爭一開始還有推翻神權政權的聲音，但現在國內革命力道沒了，伊朗團結起來了，美國想要推翻伊朗政權的困難度比以前增加。



張延廷指出，美軍在這場戰爭中也炸死很多伊朗平民，都被伊朗拿來作文宣。像先前伊朗一所女子國小遭襲擊，造成至少150人死亡，這些都是手無寸鐵小學生，美國都沒有道歉或降半旗致哀，反而隆重處理殉職的美國官兵。這凸顯出美國人的生命是命，伊朗人的生命不是命。他說，就美國而言，攻擊伊朗的合法性、道德性、正義性都沒了，美國在與論上已經趨於下風。



張延廷表示，第三，美國的斬首戰沒有一舉奏效，讓伊朗提高警覺。戰爭一開始導致包括哈米尼在內的40多位伊朗高層死亡，問題是還有接替人選上來，讓伊朗的內聚力增加，反美力道更強，美國更難推翻伊朗政權。



在美以伊軍事攻擊方面，張延廷表示，伊朗的戰略是針對美軍高價目標攻擊，已摧毀美軍多處薩德系統。而薩德系統要價新台幣320億元，被打掉後要重新調校整補很耗時，愛國者飛彈可以從其他國家調撥，但薩德系統沒辦法。在美以空防能力減弱下，伊朗的地對地飛彈、無人機突防能力增加，對美國在中東的陣地及以色列的軍事設施造成極大壓力。