爭議方案擱一邊　卓榮泰：期待優先法案先過

中評社台北3月10日電（記者 鄭羿菲）台媒報導，"行政院"昨天召開行政立法協調會報，盤點在野黨新會期將推動的爭議法案，將先進行媒體攻防，若仍三讀通過，不排除不副署因應。"行政院長"卓榮泰10日則否認，昨天沒有針對爭議性法案討論，討論的重點是優先法案。



台媒《自由時報》報導，“行政院”昨開會盤點藍白本會期可能推出的爭議法案，包括中國國民黨團總召傅崐萁提出的“晶片“國安法”、國民黨籍“立委”陳玉珍推動的“離島建設條例修正草案”，其他包括“不在籍投票法草案”、“公民投票法修正草案”、“國籍法修正草案”等，希望先透過議事與媒體攻防，盼藍白能不要推動。但若“立法院”仍三讀通過，不排除再以不副署方式反制。



“行政院長”卓榮泰10日率部會官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰表示，昨天“行政立法協調會報”中，並沒有針對所謂爭議性法案，討論重點是在我們的優先法案，都沒有爭議。優先法案中包括，“財政”有1法、“預算”有2個案、“住宅”有3個法、“環境”有4法、“社福”有5法、“組織”有6法、“產經”有7法、“國安”13法，再加上其他有7個法律，總共超過51個法案當中都是我們的優先法案。



卓榮泰強調，樣樣都是“國家安全”、都是民生、都是福國利民、都是協助生活支持所需要的，這都沒有爭議，所以我們期待優先法案能夠率先審過。