美MQ－9B交機再延宕　顧立雄澄清並沒有

顧立雄。（中評社 資料照） MQ-9B無人機。（照片：General Atomic Areonautical官方網站） 中評社台北3月10日電／美軍售台4架MQ－9B無人機，已改至2026、2027分2年逐批完成交貨，並預定今年第3季先交機2架，但因中東戰事爆發，台軍方消息來源透露，目前交機期程已確定延後。事實上，MQ－9B無人機交機已多次延宕，原訂2025年全數交機，後修訂為2026、2027年分批交，而美國前總統拜登任內曾允諾無償軍援台灣4架同款無人機，也因特朗普上任後取消。台“國防部長”顧立雄10日受訪時也澄清，並沒有延宕。



特朗普政府2020年11月同意軍售4架MQ－9B無人機，屬偵察型，連同台灣設施工程與配合款，全案預算為新台幣217億餘元。本來預定2025年交機，因期程延宕，年度“國防”預算曾一度僅編列418萬元，2025年度預算則大幅增加到103億餘元，全案期程修訂為2022年至2029年結束，軍方相關人員已赴美受訓。



根據《中時新聞網》報導，不過，今年預定交付的首批2架MQ－9B無人機，因中東戰事需求，台灣已確定獲知交機期程還要再延宕；至於會慢多久？軍方官員說，還在與美方密切溝通，交機時間會慢是確定的事，“慢3個月是慢，慢半年也是慢”，會延宕多久，要視美方生產線產能與中東戰事發展而定。



對此，顧立雄10日受訪時表示，並沒有延宕，不知道相關的消息是從哪裡聽來的，目前MQ－9B的交貨進度都正常，也沒有其他的武器是因為美伊戰爭的影響而延後交貨的情況。



空軍司令部10日也提出兩點鄭重說明：第一，空軍為建立符合防衛作戰之戰力，循軍售管道向美方採購4架MQ－9B無人機及導控系統，目前各項進度均依期程執行，並未因中東戰事影響交機。第二，空軍強調，“我方”與美方均保持密切聯繫，確保進度執行，以有效建構整體“國防”戰力；另籲請媒體於報導時，應善盡查證責任，避免誤導大眾視聽。



“國防部”去年11月向“國防”委員會提出的報告指出，對美軍購案共計25案，有21案進度正常，其中包括MQ－9B無人機案；軍方備詢時表示，首批2架進度正常，確定今年可交機，時間點約在第3季，且MQ－9B由地面控制站單向對接，資料鏈“不會先傳美國再回傳到台灣”。



此外，拜登政府時期為因應MQ－9B無人機交機延宕，曾允諾以總統撥款權無償軍援台灣4架，但全案因特朗普2.0上任生變，此軍援已取消。



根據“國防”預算書說明，MQ－9B平時可執行海、陸上目標監偵任務，以及特定目標戰術偵照；戰時利用即時偵照特性，可即時回傳影像供研判運用，支援作戰並對敵軍予以嚇阻，破壞作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。