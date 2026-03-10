訪美前秀政績　盧秀燕：台中觀光名列前茅

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月10日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日將出訪美國，今天上午主持市政會議前，面對媒體詢問訪美議題，沒有回應，在致詞時則特別宣布，今年春節及228假期，台中市的旅宿住房率雙雙獲得六都第一名。盧秀燕說，台中觀光旅遊績效名列前茅，今年透過串聯各項慶典活動聯合行銷，成功引客，期勉權責單位再接再厲。



盧秀燕10日主持市政會議致詞，特別宣布台中市觀光旅遊績效斐然。她表示，台中市政府今年將各項節慶活動串接聯合行銷，推出“台中Hi8全城開趴”主題活動，相關行銷策略奏效，廣受好評，除了讓市民朋友好過年，也起到“Call客”效果，讓全台各縣市的民眾利用節慶活動到台中旅遊消費。



盧秀燕說，根據“觀光署”公布統計，台中市整體旅宿業住房率，在今年春節期間創下佳績，農曆年節達到62%，接著的228和平紀念日的連續假期，住房率也達到58%，雙雙奪下六都第一名。



另外，盧秀燕提到，去年2025整年住宿人次，台中市高達929萬人次，比起2024年度增加了36萬人次，在觀光遊憩據點方面，2025年累計的旅遊人次高達1億4719萬，勇奪全台第一名。



盧秀燕進一步說，“觀光署”每年針對22個城市的旅宿業管理輔導績效，最近公布2025年評比成績，台中市政府獲得“特優”評比，是全台最好的成績，這也是台中市連續三年獲得此殊榮。



盧秀燕感謝市府觀光旅遊局推展觀光行銷有成，發展觀光產業不遺餘力，她要特別肯定，也謝謝市內各行各業，尤其與觀光旅遊相關的行業，超過500家的旅宿業者共同打拼，營造優質的住宿與旅遊環境，台中才能有如此亮眼的觀光產值，歡迎海內外民眾多到台中觀光旅遊，體驗台中之美。