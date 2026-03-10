林志潔任“國安會”諮委　助修訂“國安”法規

陽明交通大學特聘教授林志潔。（林志潔臉書） 中評社台北3月10日電／“國安局”前諮詢委員徐斯儉去年底轉任“國防部”軍政副部長後，該職缺懸缺至今。賴清德近日特聘陽明交通大學教授林志潔出任“國安會”諮詢委員，預計23日上任，盼借重其法律專業修訂“國安”相關法規。這項人事，等同宣告林志潔不會代表民進黨投入年底新竹市長選戰。



林志潔9日未否認此項新職務，強調尊重“國安會”、府方及校方行政程序與發布。



“總統府”發言人郭雅慧表示，林志潔長期致力“國家安全法”、出口管制、經濟間諜及科技法等領域研究，賴清德盼借助林的專業，待學校完成借調程序就會對外公布。



林志潔曾披綠袍參選新竹“立委”，也被認為是此次民進黨新竹市長選將之一。但她先前已多次表達並無選舉規畫，如今人事安排曝光，代表她不會參選。只是綠營人選遲未出爐，已讓基層出現焦慮。



林志潔1973年出生，雲林縣人，民進黨籍、科技法律學者。北一女、台大法律、台大法律研究所畢業，杜克大學法學博士，現任陽明交通大學科技法律學院特聘教授。她曾於2023年6月獲民進黨以“民主大聯盟”模式徵召參選新竹市“立委”，獲83，298票。雖然落選，但是民進黨自2016年後新竹市“立委”選舉的最高得票。





