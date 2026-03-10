藍營北北桃金三角外溢效應強　綠營壓力重

台北市長蔣萬安（右）、李四川。（中評社 資料照） 桃園市長張善政。（中評社 資料照） 中評社台北3月10日電／2026縣市長選舉腳步逼近，中國國民黨籍台北市副市長李四川9日離職前夕，陪國民黨籍台北市長蔣萬安“回”新北交流市政，國民黨籍新北市長侯友宜率副手劉和然熱情相待，還與李及國民黨高層合體，公開肯定李四川對新北市政建設的熟悉與貢獻，更形容李是“最棒的接棒人”。如此場景巧妙地呈現雙北市長合力挺李參選，展現新北戰隊整軍待發及雙北“萬川連線”正式成軍氣勢，日後與國民黨籍桃園市長張善政形成“北台金三角”全台輔選，3人帶動的外溢效應，勢必給綠營沉重壓力。



根據《中時新聞網》報導，年底選戰，北北桃是藍營主場，蔣萬安、張善政的施政都獲市民極高評價，連任機率高，從民進黨迄今覓將無人，可見一斑。新北雖然侯友宜已屆滿無法拚連任，但李四川從台北縣副縣長到新北市副市長，不但是新北老面孔，人脈更遍及各政黨，基層人氣居高不下，被國民黨及侯友宜視為“最佳接棒人”。



藍營9日安排新北市政交流、議會黨團幹部交接的兩場選戰味十足活動，形同宣告“萬川連線”正式成軍。國民黨除了擂響戰鼓，年底勢必善用蔣、李、張“北台金三角”的選舉效應，讓3名人氣主帥除了各自在主場拚搏、相互奧援之下，更可藉由3人身分背景，將效應外溢至其他縣市。



例如蔣萬安是宜蘭縣羅東女婿之外，這陣子也勤跑中部，可以強力輔選中台灣為主的縣市；張善政則是嘉義縣水上鄉女婿，更有著科技人、“閣揆”背景，除固守竹竹苗，也可協助其他縣市爭取科技園區選票。至於李四川黨政人脈豐沛，加上出身屏東、當過高雄市副市長，在南台灣深具人氣，難怪柯志恩、蘇清泉等縣市長參選人及不少高屏議員或鄉鎮市長早已“下訂”，盼川伯輔選。



選戰瞬息萬變，隨著藍營“北台金三角”到位，加上北三都本是藍白地盤，民進黨要推北北桃選將打擂台，必然評估除可攻城掠地，更須有能力纏住3人，使蔣跨不出淡水河、李顧不了台灣尾、張則須固守桃園，將3人外溢輔選能量壓到最低。只不過，民進黨目前僅新北提名蘇巧慧，北桃仍只聞樓梯響，看來這選舉算盤還有得打。