藍版軍購案增300億？徐巧芯曝與美有合作

對於外傳美方不接受國民黨所提軍購條例，藍委徐巧芯接受專訪時提出說明。（照：《中午來開匯》提供） 中評社台北3月10日電／中國國民黨提出規模“3800億元＋N”的“國防”特別條例草案付委，國民黨“立委”徐巧芯昨天受訪指出，國民黨中央表示要分階段監督，第一階段的啟動是3800億，目前美方已經簽署發價書，美方也迫切於台方的軍售案，盼盡速啟動，目前就是預計3月底之前，美方所需要的啟動全案預算就是3800億，要分清楚階段。



她表示，關鍵的並非數字，不必糾結，國民黨對美關係長期以來是融洽的，但“國防部”在國民黨軍購條例付委之前從未積極溝通，致使“政院”1.25兆版本不被信任。



徐巧芯認為，即便美方不滿，作為在野黨的“立法委員”也不可能讓美國事事都滿意，當然期盼台美關係好，但並非美方要求，台灣就要事事買單。



徐巧芯強調，美方已經簽署發價書、也迫切於台方的軍售案，盼盡速啟動，目前就是預計3月底之前，美方所需要的啟動全案預算就是3800億，要分清楚階段。



徐巧芯9日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。



徐巧芯指出，最關鍵的不是所謂數字，不必糾結，讓綠營見縫插針，過去黨團大會時有資深藍委也提出，稱1.25兆特別預算為數字高，史無前例。



徐巧芯透露，“國防部”並無認真跟在野黨溝通，美方算是被欺騙的，“國防部”先前溝通非常消極，直到付委後才開始溝通特別條例，被拖延這麼久，“國防部”應該要負責任，先前從未做過溝通，致使“政院”1.25兆不被信任。



徐巧芯表示，國民黨長期對美關係融洽，盡可能保持彼此的信任。她的想法是先匡列預算，由美方來做選擇，所以針對美國有發價書的部分，黨團才列入條例，她不認為她的想法跟“3800＋N”差距這麼大，都是為瞭解決問題。



徐巧芯強調，團結很重要，目前雖有不同版本，但仍希望能找到共識，可以解決問題最重要，並揭露美方第一階段不是3500億、而是3800億，起碼要3800億第一階段才能正式啟動，有包含機密合作案不會在這階段公開發價書，且美國總統特朗普已經簽署。



徐巧芯說，民眾黨提的4000億是足以讓軍購第一階段啟動的，這對於後續藍白整合有關鍵要素，當然她希望在野能有共識支持同一版本，所提的軍購條例不讓民進黨見縫插針。



徐巧芯說，她曾與國民黨主席鄭麗文談過軍購條例並交換意見，並指出FMS軍售過程中，若對美方有懲罰條款無法寫在條例上，F16V延宕案所引發的軒然大波，但這麼多國家與美方都在進行軍售，該懲罰條款是不可行的，她有跟黨中央表達意見。