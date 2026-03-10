卓榮泰和女藍委互嗆　韓國瑜幽默化解

針對赴日包機問題，“行政院長”卓榮泰與藍委互嗆。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月10日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰今天前往“立法院”進行施政總質詢，朝野聚焦在他搭包機前往日本看球的議題。中國國民黨籍“立委”王鴻薇昨天就發文質疑包機費用至少百萬，卓榮泰有貪瀆之嫌。王今天剛好排在質詢的第二棒，一上台還沒發聲，卓榮泰就主動發難，要求王澄清他所謂的貪瀆百萬的指控，還拿出一只牛皮紙袋，稱裡面是他自費的單據，狂嗆王鴻薇“如果我拿出證據你要怎麼辦？要負責嗎？”



王鴻薇也不示弱，拍桌回嗆卓榮泰有責任對社會解釋，不要腦羞成怒，且卓的行為，為什麼要她來負責？她是卓榮泰的長官嗎？雙方爆發激烈口角，一來一往沒有要退讓的意思。



眼見雙方唇槍舌戰愈來愈激烈，主持院會的“立法院長”韓國瑜連忙起身要求暫停，並呼籲彼此尊重。卓榮泰問韓國瑜“能忍受被別人說貪瀆百萬嗎？”，韓反勸卓消氣，他還說“跟院長報告，我被說韓國輸（韓國隊輸球），我都沒生氣了，請稍微心平氣和。”用幽默言語讓現場火爆氣氛瞬間稍微緩和下來。



對於是否自費包機的問題，卓榮泰強調，他手上都有證據（指自費的單據），接著也拿出一只牛皮紙袋，強調包機費用因為華航有商業顧慮，因此不方便公開說明，但他私人的費用為什麼要向委員提供證據，華航每一件包機都要向委員提供證據嗎？



王鴻薇接著質疑，如果是卓榮泰的私人包機，為什麼可以由松山的空軍指揮部起降？一旁的“國防部長”顧立雄回應說，松山機場與台中水湳機場都是軍民合用，而私人包機都由民航局負責調度。



卓榮泰強調，此行雖為私人行程，但事前已相當小心謹慎處理相關安排，避免衍生不必要的爭議，在規劃赴日行程時，已考量到外界可能產生的各種疑慮，因此整體過程都以非常審慎的方式進行，希望不要“節外生枝”，避免讓行程衍生其他政治爭議，他甚至選擇在一早搭飛機，避免影響其他航班。



卓榮泰不滿地表示，但此次他赴日看球的新聞，卻衹有中國共產黨跟中國國民黨很生氣。此話讓王鴻薇回嗆卓榮泰是在“抹紅”與“扣帽子”，再度引爆雙方的激烈口角，場面一度失控。



讓韓國瑜不得不再度喊話要時質詢時間暫停，要求雙方應理性溝通、相互尊重。